National Interest: США к большой войне не готовы

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National Interest: США к большой войне не готовы
В Мире

Невзирая на то, что американская армия считает себя самой мощной и самой сильной в мире, сейчас она переживает далеко не самые лучшие времена, пишет журнал The National Interest. При этом новая администрация пока ничего не сделала для того, чтобы исправить такое положение дел.


«Считает ли администрация Байдена и демократическое большинство в Конгрессе, что главные конкуренты Штатов готовы дождаться, пока Вашингтон решит свои внутренние проблемы, прежде чем гарантировать, что у страны есть вооруженные силы, способные защищать ее интересы? Если следить за распределением финансов, впечатление складывается именно такое», — говорится в опубликованном материале.

Журнал отмечает, что состоянии вооруженных сил внушает тревогу.

По мнению автора статьи, флот, авиация и бронетехника страны безнадежно устарели. Армия испытывает явный дефицит ресурсов для того, чтобы иметь возможность справляться со стратегическими задачами.

В отличие от Штатов, РФ и КНР интенсивно перевооружаются, поставляя в войска новейшую технику и вооружение, изготовленное с использованием современных технологий.

Таким образом, подытожил автор, США к большой войне с серьезным противником сейчас попросту не готовы. Надеяться на союзников также бесполезно - у них у самих множество различных проблем.

Белому дому стоило бы прекратить увеличивать расходы на внутренние проблемы и перенаправить их на оборону.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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