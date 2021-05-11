ВМС Ирана попытались атаковать атомную подводную лодку США

США готовы оказывать на РФ военное давление, не исключая при этом вероятности прямого противостояния и нападения на российские корабли в Черном море.
Над Балтийским морем впервые столкнулись истребители ВКС РФ и F-35. Аvia.pro , ссылаясь на иностранные источники, отмечает, что в Эстонию ранее были
Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма. Стало известно,
Два американских ракетных эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт», которые находятся в районе Босфора, готовы атаковать самопровозглашенные республики
Польский военные самолет совершил провокационные маневры против белорусских ЗРК С-300, а также против российских ЗРК С-400, которые развернуты на
Российские военнослужащие сумели сорвать очередную воздушную атаку по военному объекту на территории Сирии, применив средства радиоэлектронной
ВКС РФ и ВВС Сирии довелось дважды перехватывать американский самолет-разведчик, который пытался приблизиться к Тартусу. Об этом рассказал
Россия снова попала под подозрение - ее уличили в использованием неизвестного электромагнитного вооружения. Как заявили в Вашингтоне, в ноябре 2020
ВМС Ирана осуществили попытку атаковать атомную субмарину США в Персидском заливе — 13 скоростных лодок Корпуса стражей исламской революции
Великобритания направляет к российским границам свою военную технику и военнослужащих. Они будут задействованы на учениях в Эстонии, близ российских
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