ВМС Ирана осуществили попытку атаковать атомную субмарину США в Персидском заливе — 13 скоростных лодок Корпуса стражей исламской революции приблизились на критическое расстояние к американским кораблям, спровоцировав военных США открыть огонь по иранским силам. Об этом пишет «Avia.pro».

Инцидент в Персидском заливе создал большую угрозу подрыва атомной субмарины США — отряд из 13 легких скоростных лодок Ирана подошли на расстояние в 100-140 метров от подводной лодки США, которая сопровождалась 6 военными кораблями. Провокационные маневры иранской стороны вынудили американских военных открыть огонь из крупнокалиберного пулемёта по скоростным лодкам КСИР — в результате иранские силы резко развернулись, и вернулись на нейтральную территорию. Несмотря на создавшуюся напряженную ситуацию, прямого столкновения между силами США и Ирана удалось избежать, хотя конфликтный инцидент мог перерасти в серьезное военное противостояние.

Эксперты отметили, что данная ситуация в Персидском заливе раскрыла уязвимость американской подводной субмарины, которую вынуждены были защищать 6 военных кораблей, и указали, что Вашингтон определенно теряет свой авторитет в данном регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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