Турецкую колонну в Идлибе накрыло ракетным ударом

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Турецкую колонну в Идлибе накрыло ракетным ударом
Сирия

На северо-западе Идлиба (провинция в Сирии) в минувший понедельник, десятого мая, в результате ракетного обстрела военной колонны один турецкий солдат стал жертвой. Еще четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, ссылаясь на заявление Минобороны Турции, сообщило государственное информагентство Anadolu.

В оборонном ведомстве отметили, что силы турецкой армии «определили цели в этом районе и открыли ответный огонь».


В заявлении не уточняется, в каком районе Идлиба накрыло ракетным ударом и кто может стоять за нападением.

Отметим, что после 2016 года силами турецких войск на севере Сирии было проведено три операции. В результате этих действий в этой части САР сейчас дислоцируются несколько тысяч военнослужащих страны, которая является членом НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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