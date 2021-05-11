Турецкую колонну в Идлибе накрыло ракетным ударом

На северо-западе Идлиба (провинция в Сирии) в минувший понедельник, десятого мая, в результате ракетного обстрела военной колонны один турецкий солдат стал жертвой. Еще четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, ссылаясь на заявление Минобороны Турции, сообщило государственное информагентство Anadolu.

В оборонном ведомстве отметили, что силы турецкой армии «определили цели в этом районе и открыли ответный огонь».

В заявлении не уточняется, в каком районе Идлиба накрыло ракетным ударом и кто может стоять за нападением.

Отметим, что после 2016 года силами турецких войск на севере Сирии было проведено три операции. В результате этих действий в этой части САР сейчас дислоцируются несколько тысяч военнослужащих страны, которая является членом НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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