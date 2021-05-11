Израильская система ПРО «Железный купол» не перехватила и трети выпущенных ракет

Израиль свою систему ПРО «Железный купол» позиционировал как эффективный и надежный инструмент для защиты от ракетных ударов. Тем не менее в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке стало ясно, что это далеко не так. В последние дни из 200 выпущенных из сектора Газа ракет система ПРО сумела перехватить менее 60. Об этом сообщают авторы ресурса Avia.pro.

По его сведениям, часть палестинских ракет упали в пустынной местности, но порядка 80 попали по целям в населенных пунктах Израиля.

Эксперты крайне низкую эффективность системы ПРО «Железный купол» склонны связывать с применением средств радиоэлектронной борьбы, которые развернуты на территории Сирии.

Отмечается, что комплексы РЭБ были развернуты близ Дамаска. Кому они принадлежат, неизвестно. Предположительно, прибыли они с территории Ирана.

Представителями движения ХАМАС ранее были анонсированы новые ракетные удары по Израилю посредством неизвестного нового вооружения.

Вчера «Бригады Изз ад Дина аль-Кассама» предъявили властям Израиля ультиматум с требованием до 18 часов по местному времени освободить задержанных во время столкновений и вывести войска из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха. Вскоре после этого из сектора Газа полетело свыше сотни ракет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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