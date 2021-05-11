США отработали пуск гиперзвуковой ракеты в сторону России

США готовы оказывать на РФ военное давление, не исключая при этом вероятности прямого противостояния и нападения на российские корабли в Черном море.
Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма. Стало известно,
Два американских ракетных эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт», которые находятся в районе Босфора, готовы атаковать самопровозглашенные республики
Российские военнослужащие сумели сорвать очередную воздушную атаку по военному объекту на территории Сирии, применив средства радиоэлектронной
Польский военные самолет совершил провокационные маневры против белорусских ЗРК С-300, а также против российских ЗРК С-400, которые развернуты на
ВМС Ирана осуществили попытку атаковать атомную субмарину США в Персидском заливе — 13 скоростных лодок Корпуса стражей исламской революции
ВКС РФ и ВВС Сирии довелось дважды перехватывать американский самолет-разведчик, который пытался приблизиться к Тартусу. Об этом рассказал
Россия снова попала под подозрение - ее уличили в использованием неизвестного электромагнитного вооружения. Как заявили в Вашингтоне, в ноябре 2020
Великобритания направляет к российским границам свою военную технику и военнослужащих. Они будут задействованы на учениях в Эстонии, близ российских
Служба военной разведки Финляндии впервые публично отчиталась о своей деятельности. Не обошлось и без упоминаний России: своей основной угрозой извне
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