США отработали пуск гиперзвуковой ракеты в сторону России

Бомбардировщик B-52 ВВС США во время военных игр на Аляске отработал удар гиперзвуковой ракетой в сторону России. Об этом написало издание The WarZone.

По его сведениям, в ходе учений Northern Edge, которые проводятся на Аляске и в ее окрестностях раз в два года, бомбардировщик B-52H Stratofortress стал стартовой платформой для отработки запуска гиперзвуковой ракеты, хотя, как подчеркивается в статье, «никаких боеприпасов не было на самом деле сброшено или запущено».

В ходе имитации запуска ракеты AGM-183A условная цель для атаки располагалась на удалении 600 морских миль.

Отмечается, что Соединенным Штатам пока не удалось провести успешные боевые испытания оружия быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A, однако во время военных игр им удалось смоделировать всю «цепочку поражения» в процессе использования одной из имеющихся гиперзвуковых ракет.

В ходе отработки All-Domain Operations Capability B-52 стартовал с авиабазы ВВС США Барксдейл, что на территории штата Луизиана, после чего взял курс на север - на Аляску. По пути самолету были переданы сведения о наведении от датчиков, которые располагались на базе Элмендорф-Ричардсон. И только после этого бомбардировщик сымитировал непосредственно сам удар.

Учения Northern Edge на Аляске Штаты традиционно проводят для тестирования новых видов вооружений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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