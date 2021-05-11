Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера

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Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера
В Мире

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по России с юга, запада и севера.

Как стало известно, истребители НАТО реализовали массовый «налет», отрабатывая нанесение ракетных ударов по России сразу с трех направлений: юга, севера и запада. Как заявили эксперты, такие учебные маневры западных ВС фиксируются впервые. Об этом сообщает Avia.pro.

Зафиксированная деятельность НАТО против России вызвала серьезные опасения, что Альянс готовится к прямому конфликту с РФ.

В издании уточнили, что 11 мая западный альянс устроил массовые провокации над Чёрным, Норвежским и Баренцевым морями поблизости от российских берегов. Более того, самолеты НАТО были вооружены.


Хоть пересечения границы не было, ВКС России в каждом случае появления натовской авиации поднимали в воздух свои боевые самолеты. Известно, что два истребителя Mirage 2000 ВС Франции появлялись в регионе в течении суток дважды.

Пока остается неизвестным, с какой целью НАТО организовали столь массовые налеты на приграничные территории. По мнению экспертов, эти маневры были продуманы и спланированы. Очевидно, что в самое ближайшее время Россия даст свой ответ на эту массовую провокацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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