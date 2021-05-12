По территории Тель-Авива нанесен самый масштабный ракетный удар за последние десятилетия

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По территории Тель-Авива нанесен самый масштабный ракетный удар за последние десятилетия
В Мире

Самый концентрированный и массивный ракетный удар по территории Тель-Авива нанесли члены исламистского движения Палестины «ХАМАС». Около 100 ракет было выпущено в сторону израильского города Беэр-Шева всего за 15 минут, и еще 110 покрыли Тель-Авив и аэропорт Бен-Гурион.

Конфликт Израиля и исламистских группировок разгорелся с новой силой, после того как с ночи 11 мая боевики активизировали ракетные обстрелы по израильским городам из сектора Газа. Известно, что примерно за полтора часа до удара, Израиль дал предупреждение местным жителям об экстренной эвакуации — после срабатывания сирен воздушной тревоги, граждане Тель-Авива вынужденно переместились в подземные укрытия.


Сообщается о попадании ракет в трубопровод между городами Эйлат и Ашкелон, разрушенной инфраструктуре в густонаселенном районе Тель-Авива и значительных потерях и ранениях среди гражданского населения. При этом израильский комплекс ПВО «Железный Купол» смог перехватить лишь около 30 ракет палестинских боевиков, тогда как вся основная масса ракет нанесла точные удары по израильской территории.

Эксперты отмечают, что данная атака группировки «ХАМАС» стала самой масштабной за последние несколько лет. Причиной такого концентрированного налета называются действия Израиля, который накануне произвел серию воздушных ударов по сектору Газа, разрушив 13-этажное здание «Бурдж-Ханади», где находились офисы движения «ХАМАС». В результате этой атаки погибли минимум 2 человека — жители города Лод арабского происхождения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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