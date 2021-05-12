По израильским F-35 впервые открыли огонь из средств ПВО

Израильские истребители-невидимки F-35 впервые подверглись атаке средств ПВО.

Огонь по ним был открыт во время очередного нападения ЦАХАЛ на сектор Газа. ХАМАС, как сообщают некоторые источники, задействовал свои переносные зенитно-ракетные комплексы. И это первый случай атаки на стел-истребители F-35 - гордость американского авиапрома.

При этом остается загадкой, как именно движению ХАМАС удалось определить местоположение боевых самолетов Израиля, напичканных электроникой от и до. АвиаПро предполагает, что информацией могли поделиться военные Сирии либо Египта.

Очевидно, что никакой из стелсов сбит не был, поскольку ПЗРК - не то оружие, которое может считаться эффективным для борьбы с истребителями.

По сути, это была атака вслепую, заведомо безрезультатная.

«Истребитель очень сильно отличается от вертолёта, который летает на небольших высотах и имеет ограниченный радиус поражения. Речь скорее идёт даже не об атаке, а лишь о намерениях поразить некий летательный аппарат, летевший со стороны Израиля», - указал специалист.

Напомним, сейчас израильская система ПРО «Железный купол» проходит самое серьезное испытание за последнее десятилетие. Ежедневно ХАМАС обрушивает на израильские населенные пункты сотни ударов. Только по данным за вчера было выпущено около двух сотен ракет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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