ХАМАС призвал к восстанию арабских граждан Израиля

Абу Убайда, представитель палестинского движения ХАМАС, в ходе своего выступления на канале «Аль-Акса» призвал этнических арабов Израиля восстать против государства.

«Мы уже близко к вам, мы должны объединиться в своем сопротивлении против нашего и вашего врага, к восстанию против него», – вещал он с голубых экранов.

Утром сегодня на улицах некоторых городов страны, где население смешанное, уже были зафиксированы несколько стычек между арабами и евреями. Во вторник, 11 мая, СМИ сообщили о том. что в городе Лод палестинцами была сожжена синагога.

Евреи забросали камнями автомобиль, за рулем которого находился араб.

Городской голова Лода Яир Ревиво признал, что власти не в состоянии проконтролировать ситуацию на улицах. Правительство вскоре после его выступления ввело в городе режим чрезвычайного положения.

Ревиво считает, что то, что происходит на улицах населенного пункта сейчас является гражданской войной, поскольку и арабы, и евреи это граждане Израиля.

Для возвращения контроля над ситуацией на место направлены подразделения полицейских и военных.

В то же время ЦАХАЛ заявляет о продолжающихся ракетных обстрелах из сектора Газа. По некоторым данным, за последние несколько дней оттуда было обрушено более тысячи ударов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей