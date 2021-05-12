Беглов блестяще обосновал перед ЗакСом приоритеты развития медицины

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Беглов блестяще обосновал перед ЗакСом приоритеты развития медицины
Санкт-Петербург

Сегодня Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом в Заксобрании. Он рассказал об итогах 2020 года и о планах развития Петербурга в будущем. Отдельное внимание губернатор уделил медицинской сфере, отметив, что цифровизация медицинской сферы является одним из приоритетов.

Планируется реорганизовать амбулаторное звено и сделать петербургскую медицину более технологичной. 

«Безусловный приоритет – цифровая медицина. Ведём активный переход на электронные медицинские карты. В 2022 году мы должны полностью завершить перевод городской медицины в цифровой формат», - отметил градоначальник.

Поэтому уже в этом году стартует несколько проектов по модернизации городской медицины. Программа «Здравоохранение» включает в себя усовершенствование поликлиник: ремонт зданий, обновление оборудования. На это выделено 3,8 млрд рублей. Также в 2021 стартует проект «Бережливая поликлиника».

Обстановка в ЗакСе во время выступления губернатора была напряженная. После отчета депутаты начали задавать Беглову вопросы. Некоторые из них – с явной целью дискредитировать выступающего, но все они провалились. 

О возможных провокациях во время выступления губернатора в ЗакСе сообщали СМИ. Журналисты предполагали, что подчиненные спикера Макарова будут пытаться дискредитировать Беглова в отместку за приостановку «депутаткой поправки». За счет нее парламентарии могли проворачивать мошеннические схемы с целью обогащения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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