Российских военных отправляют в сектор Газа на помощь палестинцам

Россия отправляет свой военный контингент в сектор Газа в качестве миротворцев с целью деэскалации конфликта между израильтянами и палестинцами. На сегодняшний день в результате обострения ситуации уже погибли десятки гражданских лиц, несколько сотен - ранены. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что стабилизации обстановки можно добиться совместными усилиями России и Турции в зоне конфликта.

«Эрдоган отметил, что демонстрация того, что Российская Федерация и Турецкая Республика разделяют позицию по событиям в Иерусалиме, является важным посланием. Эрдоган сказал, что важно, чтобы Совбез ООН вмешался в ситуацию для предотвращения дальнейшего разрастания кризиса. Эрдоган отметил, что также необходимо проработать идею отправки международных сил безопасности в регион для защиты палестинских гражданских лиц. Турецкий президент выразил уверенность, что Анкара и Москва будут сотрудничать в ООН», - цитирует Avia.pro администрацию турецкого лидера.

Однако военные эксперты категорически не согласны, что подобные шаги будут иметь ожидаемый результат. По их словам, это худший сценарий для Израиля: страна окажется меж двух огней и не будет иметь возможности когда-либо вмешиваться в дела Палестины и сектора Газа. Кроме того, ВС Израиля будут постоянно контролироваться российским контингентом.

Пока официальных комментариев от ответственных лиц по поводу российских миротворцев не поступало. Ряд экспертов полагает, что подобное предложение заинтересует Кремль.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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