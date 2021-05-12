Беглов избавит Генплан от коррупционной составляющей

Image 16+
Беглов избавит Генплан от коррупционной составляющей
Санкт-Петербург

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что Смольный возьмёт под свой контроль корректировку городского генплана, для чего нужно внести изменения в законодательство. Такой шаг позволит администрации города решить проблему «серого пояса» и коррупционного обогащения городских депутатов. 

На заседании Законодательного собрания губернатор расставил приоритеты в дальнейшем развитии Петербурга. Он рассказал о планах Смольного взять под контроль корректировку генерального плана Санкт-Петербурга. Губернатор обратился с этим вопросом к президенту. Владимир Путин поддержал эту идею и поручил внести в законодательство соответствующие изменения. 

Сейчас за корректировку генплана отвечают петербургские депутаты, использующие свои полномочия для личного обогащения. Инвесторы покупают за бесценок интересующие парламентариев участки промышленных зон, после чего депутаты меняют статус участка с промышленного на жилой, а потом земля дорожает. С возросшей стоимости депутаты получают 25-30% отката. Последнее слово в таких махинациях всегда за спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Без его ведома парламентарии не смогли бы проворачивать подобные схемы. Эту проблему никак не решат уже 15 лет. Зарабатывать на Генплане депутаты начали задолго до того, как Александр Беглов стал губернатором. 

Выступление градоначальника перед парламентом говорит о том, что Смольный берёт курс на привлечение как можно больших средств в городскую казну. Лишив депутатов ещё одной «кормушки», правительство значительно ускорит этот процесс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Беглов избавит Генплан от коррупционной составляющей

Вчера, 21:20

Беглов блестяще обосновал перед ЗакСом приоритеты развития медицины

Вчера, 18:20

Родители потребовали дать беспрепятственный доступ в школьные столовые

7-05-2021, 16:00

Стало известно, когда в Петербурге завершат отопительный сезон

6-05-2021, 16:15

Военные помыли технику к Параду Победы водой из Мойки в центре Петербурга

5-05-2021, 22:25

В Петербурге с 1 мая МРОТ вырос до 19 тысяч рублей

3-05-2021, 14:44

Возможные нарушения на пищеблоке школы №601 сняли на видео

1-05-2021, 19:14

Губернатор Петербурга пообещал провести Парад Победы, День города, «Алые паруса» и концерт к «Евро-2020»

30-04-2021, 08:44

Родителям дали подробную инструкцию по проверке школьных столовых

28-04-2021, 19:00

В Петербурге стартует поквартирная вакцинация от COVID-19

26-04-2021, 22:10

Участие родителей в контроле питания оказалось наиболее актуальным для детских садов

25-04-2021, 18:30

В торговых сетях Петербурга семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу

24-04-2021, 07:35

Петербургский Роспотребнадзор рассказал, как праздновать Пасху безопасно

23-04-2021, 21:40

Партнерству Петербурга и Дрездена в этом году исполняется 60 лет

23-04-2021, 12:40

Владелец Animals советует петербургским коллегам-рестораторам не бояться судов с Роспотребнадзором

22-04-2021, 18:05

Баланс работы и жизни в эпоху перемен обсудят на Молодежном форуме труда в СПбГУ

22-04-2021, 13:50

Голикова рассказала об ужесточении ответственности за нарушение норм СанПиН

21-04-2021, 17:45

Полиция провела масштабный рейд по ночным барам Петербурга

20-04-2021, 14:30

Пищевое производство «КСП Красносельский» вновь открылось по решению суда

20-04-2021, 13:15

Почти полмиллиона цветов украсят Санкт-Петербург в преддверии ПМЭФ и ЕВРО-2020

20-04-2021, 10:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный корабль ВМС Украины попытался войти в закрытую зону у побережья Крыма
  • 10-05-2021, 07:35

Военный корабль ВМС Украины попытался войти в закрытую зону у побережья Крыма

Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма. Стало известно,

Два американских эсминца со 122 крылатыми ракетами «Томагавк» готовы ударить по Донбассу
  • 10-05-2021, 10:45

Два американских эсминца со 122 крылатыми ракетами «Томагавк» готовы ударить по Донбассу

Два американских ракетных эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт», которые находятся в районе Босфора, готовы атаковать самопровозглашенные республики

Самолет ВВС Польши устроил провокацию против российских С-400 и белорусских С-300
  • 10-05-2021, 09:00

Самолет ВВС Польши устроил провокацию против российских С-400 и белорусских С-300

Польский военные самолет совершил провокационные маневры против белорусских ЗРК С-300, а также против российских ЗРК С-400, которые развернуты на

По израильским F-35 впервые открыли огонь из средств ПВО
  • Вчера, 10:50

По израильским F-35 впервые открыли огонь из средств ПВО

Израильские истребители-невидимки F-35 впервые подверглись атаке средств ПВО. Огонь по ним был открыт во время очередного нападения ЦАХАЛ на сектор

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера
  • 11-05-2021, 20:15

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по России с юга, запада и севера. Как стало известно, истребители НАТО реализовали массовый

ВМС Ирана попытались атаковать атомную подводную лодку США
  • 11-05-2021, 10:20

ВМС Ирана попытались атаковать атомную подводную лодку США

ВМС Ирана осуществили попытку атаковать атомную субмарину США в Персидском заливе — 13 скоростных лодок Корпуса стражей исламской революции

Новости партнеров
Новости партнеров
США подозревают Россию в атаке на Белый дом невидимым электромагнитным оружием
  • 10-05-2021, 18:10

США подозревают Россию в атаке на Белый дом невидимым электромагнитным оружием

Россия снова попала под подозрение - ее уличили в использованием неизвестного электромагнитного вооружения. Как заявили в Вашингтоне, в ноябре 2020

США отработали пуск гиперзвуковой ракеты в сторону России
  • 11-05-2021, 16:45

США отработали пуск гиперзвуковой ракеты в сторону России

Бомбардировщик B-52 ВВС США во время военных игр на Аляске отработал удар гиперзвуковой ракетой в сторону России. Об этом написало издание The

Провокации НАТО в Черном море могут привести к ядерной войне
  • 11-05-2021, 16:45

Провокации НАТО в Черном море могут привести к ядерной войне

Ядерная война между Россией и Западом сегодня вполне возможна. Военный эксперт Борис Рожин предположил, что столкновение российских сил и НАТО в

Израильская система ПРО «Железный купол» не перехватила и трети выпущенных ракет
  • 11-05-2021, 16:20

Израильская система ПРО «Железный купол» не перехватила и трети выпущенных ракет

Израиль свою систему ПРО «Железный купол» позиционировал как эффективный и надежный инструмент для защиты от ракетных ударов. Тем не менее в ходе