Беглов избавит Генплан от коррупционной составляющей

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что Смольный возьмёт под свой контроль корректировку городского генплана, для чего нужно внести изменения в законодательство. Такой шаг позволит администрации города решить проблему «серого пояса» и коррупционного обогащения городских депутатов.

На заседании Законодательного собрания губернатор расставил приоритеты в дальнейшем развитии Петербурга. Он рассказал о планах Смольного взять под контроль корректировку генерального плана Санкт-Петербурга. Губернатор обратился с этим вопросом к президенту. Владимир Путин поддержал эту идею и поручил внести в законодательство соответствующие изменения.

Сейчас за корректировку генплана отвечают петербургские депутаты, использующие свои полномочия для личного обогащения. Инвесторы покупают за бесценок интересующие парламентариев участки промышленных зон, после чего депутаты меняют статус участка с промышленного на жилой, а потом земля дорожает. С возросшей стоимости депутаты получают 25-30% отката. Последнее слово в таких махинациях всегда за спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Без его ведома парламентарии не смогли бы проворачивать подобные схемы. Эту проблему никак не решат уже 15 лет. Зарабатывать на Генплане депутаты начали задолго до того, как Александр Беглов стал губернатором.

Выступление градоначальника перед парламентом говорит о том, что Смольный берёт курс на привлечение как можно больших средств в городскую казну. Лишив депутатов ещё одной «кормушки», правительство значительно ускорит этот процесс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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