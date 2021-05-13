Российская подлодка, пропавшая с американских радаров, уже у берегов США

К побережью США могла уже добраться российская атомная подводная лодка.

Она прошла Атлантический океан скрытно от кораблей НАТО, передает Аvia.pro.

Субмарину пытались обнаружить силы НАТО, когда она внезапно исчезла с их радаров. На ее отслеживание направили не только корабли, но и авиацию. Субмарина исчезла, войдя в воды Атлантики, и это напугало натовских военных.

Исходя из траектории следования, которая была зафиксирована еще до исчезновения субмарины, она могла направляться к американскому побережью. Если это действительно так, то экипаж подводной лодки успешно справился с задачей и прошел Атлантику незаметно от сил НАТО.

«Американские ВМС бросили большие силы на поиски атомной российской подлодки, которая вошла в Атлантику. Когда ударная атомная подводная лодка вошла в Атлантический океан, она как будто растворилась в нем», - пишет издание Sohu.

Эксперты отмечают, что эта субмарина уже могла добраться до прибрежной зоны США. Также она могла направиться к Кубе. Там, как известно, недавно летали американские разведывательные самолеты. Возможно, они и искали российскую атомную субмарину.

Вашингтон обеспокоен этой ситуацией, ведь российские АПЛ, судя по этой ситуации, могут проходить незаметно к американскому побережью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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