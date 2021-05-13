Российский ПТРК «Корнет» прямым попаданием снес башню у израильского танка «Меркава»

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Российский ПТРК «Корнет» прямым попаданием снес башню у израильского танка «Меркава»
В Мире

Российский ПТРК «Корнет» оказался эффективным инструментом для борьбы с израильской бронетехникой. Несколько часов назад бойцы палестинского движения ХАМАС воспользовались ним и нанесли удары. Прямым попаданием ракеты у израильского танка Merkava оторвало башню, пишет АвиаПро, а члены экипажа погибли.

Официального подтверждения этой информации нет. Фото и видео с места инцидента источник не располагает. По сути, сейчас в распоряжении СМИ имеются только данные, распространенные исламистским движением, и не факт, что они являются стопроцентно достоверными.

«Корнеты» есть в распоряжении ХАМАС и ранее уже неоднократно применялись против Израиля.

Тем не менее, невзирая на то, что у Израиля есть «Железный купол», из сектора Газа ХАМАС удалось обрушить на него всего лишь за три дня полторы тысячи ракетных ударов. Не все из них были отражены силами ПВО, без жертв не обошлось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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