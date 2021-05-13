В США признают, что войну у России не выиграют

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В США признают, что войну у России не выиграют
В Мире

Старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд в беседе с журналом NI заявила о том, что в случае войны с Россией Соединенным Штатам ее не выиграть.

Она указала на то, что большое количество вооружений, которыми располагают ВС США, откровенно устарело. Это же касается и техники - она неисправна и нуждается если не в модернизации, то хотя бы в ремонте. Часть же вообще давно должна быть списана и находиться на свалке металлолома.

Дакота Вуд также считает большой проблемой численность армейских рядов. К примеру, за последние 30 лет ряды ВВС сократились втрое.


«Массовое бегство летчиков с военной службы с целью перехода в гражданскую авиацию. И существенное сокращение тренировочных полетов. Сегодняшний налет часов пилотов ВВС сделал бы их профессионально непригодными для оперативного развертывания во времена холодной войны», - обозначила эксперт главные проблемы.

ВМС США сократились за три десятилетия почти вдвое.

Главная проблема - нехватка денег. То есть Америка столкнулась с колоссальной нехваткой средств, из-за чего ей не выиграть никакую войну с Россией, если она вдруг станет действительностью.

Вашингтон предложил увеличить военные расходы всего лишь на 1,7%. По мнению Вуд, это просто смешно и даже инфляции не перекроет.

Особенно с учетом того, что деньги в осовременивание ВС не вкладывались в последние десятилетия. Тогда как противники Штатов не жалели денег на армию, используя перспективное вооружение и военную технику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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