Ситуация в провинции Верхнее Котто Центральноафриканской Республики вынудила местных жителей обратиться за помощью к столичным властям. Скрывающиеся от правительственных войск бандформирования CPC атакуют деревни и терроризируют местных жителей.

Боевики из так называемой «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) после ряда тяжелых поражений, нанесенных армией республики, подготовленной российскими инструкторами, были вынуждены покинуть города Бриа, Ялинга и Зако. Скрывающиеся в лесах бандиты возобновили нападения на поселения, из-за чего жители города Гбогбо обратились к властям.

«Их много приходит со стороны Зако, а еще со стороны Бриа, другие из Ялинги, грабят, избивают, насилуют местное население ни за что», – заявил центральноафриканец.

Он отметил, что потерявшие контроль над страной боевики ожесточились и действуют с особой жестокостью. Они убивают и насилуют местных граждан, известны даже случаи каннибализма.

«Если не повезет, то они тебя убьют. Многие пытались бежать из деревни, но их часто ловят, силой возвращают назад и заставляют платить «штраф». Люди предпочитают бежать в Ялингу или Бриа, (где стоят правительственные силы)», – рассказал один из жителей Гбогбо.

Этот населенный пункт остался в числе немногих поселений, которые армии ЦАР предстоит защитить от нападений бандформирований. Подготовленные российскими специалистами, которых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера» подразделения армии республики с конца прошлого года добились значительных успехов в борьбе с африканскими бандами. Инструкторы из РФ, работающие в ЦАР по соглашению с местным правительством и в соответствии с международными нормами, в сжатые сроки смогли значительно повысить уровень подготовки центральноафриканских военных.

Эксперты называют «ЧВК Вагнера» «уникальным геополитическим феноменом». Эта организация противостоит агрессии, направленной против русскоязычного населения, в том числе на дальних рубежах. Специалисты подразделения продвигают идеи добра и справедливости в борьбе с террористами и провокациями стран НАТО.

Открытые источники утверждают, что «ЧВК Вагнера» — незарегистрированная вооруженная организация, основу которой составляют российские патриоты и бывшие военнослужащие. Прототипом для создания этой структуры стали российские добровольцы, противостоявшие украинским националистам в Донбассе в 2014 году и предотвратившие геноцид русского населения, проживающего на востоке Украины.

По имеющимся сведениям, «ЧВК Вагнера» сыграла важнейшую роль в уничтожении террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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