Иранские ударные беспилотники Shahab нанесли удары по Израилю

Палестинцы из группировки ХАМАС применили ударные беспилотные летательные аппараты Shahab при нанесении удара по Израилю.

Дроны Shahab были применены впервые палестинцами для атак по территории Израиля в рамках конфликта, который разгорелся несколько дней назад.

Источник сообщил, что ударные дроны, запущенные палестинцами, действовали достаточно уверенно несмотря на развёрнутую сеть ПВО/ПРО Израиля.

The Jerusalem Post передает, что ХАМАС также предоставил информацию о наличии дронов. Было распространено видео, на котором показана палестинская радикальная группировка с несколькими беспилотниками среднего размера в Газе. ХАМАС заявляет, что его новые беспилотники называются «Шехаб».

Эксперты отмечают, что дроны «Шехаб» могут быть связаны с иранскими беспилотниками «Абабиль».

При этом ХАМАС утверждает, что успешно атаковал Израиль своими дронами. Были уничтожены по меньшей мере два беспилотника Израиля.

Сколько дронов получил ХАМАС от Ирана, пока неизвестно. Но ряд источников сообщают, что с начала текущего года палестинцы получили не менее 30 ударных БПЛА из Ирана.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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