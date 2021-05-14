The Sun: Противостояние мировых держав в космосе может привести к ядерному конфликту

Над миром нависла угроза космической войны. Об этом написало британское издание The Sun. Автор статьи отмечает, что гонка вооружений в космосе может вылиться в военные столкновения на околоземной орбите, что чревато ядерным конфликтом.

Сегодня три мировые державы пытаются контролировать околоземное пространство, отчаянно борясь за космос. Речь идет о США, России и Китае, которые, кроме гражданских спутников, запускают на орбиту аппараты военного назначения. Профессор Университета Северной Каролины (США) Марк Губруд подчеркивает, что гонка космического вооружения – путь к космической войне.

Эксперт-физик заявил, что пока не будет контроля над таким оружием, космическая война между сверхдержавами неизбежна. В статье высказывается предположение о том, что возможно, Россия, Китай и США уже ведут космические атаки и блокируют передачи со спутников.

Физик считает, что эскалация ставит под угрозу ядерную стабильность, так как мировые державы уже достигли успехов в космическом вооружении, а обязательств по контролю за таким оружие нет. Космическое пространство может стать полем для битвы, что создаст угрозу человечеству. И это несмотря на то, что Международное космическое право действует с 1967 года. Сегодня уже мало кого можно удивить технологиями, которые способны за несколько минут вывести спутники из строя. Однако ведущих стран мира уже не остановить. Они продолжают разрабатывать оружие все мощнее, которое можно будет применять в межпланетной войне.

Губруд отмечает, что предотвратить космическую гонку вооружений можно при условии, что страны будут придерживаться Договора ООН по космосу и правил, которые предотвратят использование помех и разработку оружия для создания помех.

В 2019 году у США появились свои Космические силы. Таким образом, Америка показала, что готовится к войне, но и Россия тоже начала действовать.

По некоторым данным, Москва уже провела испытание противоспутникового оружия космического базирования. А китайцы сообщили, что уже разрабатывают оружие, которое может поразить цели в космосе.

Но некоторые специалисты сомневаются в космической войне. Так, профессор Уитмен Кобб считает, что страны не станут ввязываться в космический конфликт, так как понимают, что за этим последуют проблемы экономического характера.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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