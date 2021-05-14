Израильские спецслужбы обнаруживают боевиков ХАМАС с помощью системы ИИ Chimera

Image 16+
Израильские спецслужбы обнаруживают боевиков ХАМАС с помощью системы ИИ Chimera
В Мире

Израильские спецслужбы могут быстро и эффективно отслеживать террористов в густонаселенных городских районах в секторе Газа. Для этого они используют систему искусственного интеллекта Chimera, которая позволяет в том числе определять месторасположение расчетов противотанковых ракет боевиков ХАМАС.

Систему искусственного интеллекта создала компания Thirdeye Systems при поддержке Отдела разработки вооружений Министерства обороны США. Заметим, что система Chimera позволяет вести тактическую разведку с помощью мультикоптеров, которыми может управлять оператор без специальной подготовки, в отличие от предыдущей модели дронов. 

Система может отслеживать несколько объектов одновременно, давая оператору панорамный обзор происходящего и указывая на потенциальные цели. Таковы возможности искусственного интеллекта, разработанного компанией Thirdeye Systems, которая успешно использует технологический прогресс последних лет. И при этом нет необходимости передавать информацию на внешний компьютер для обработки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Израильские спецслужбы обнаруживают боевиков ХАМАС с помощью системы ИИ Chimera

Сегодня, 09:50

The Sun: Противостояние мировых держав в космосе может привести к ядерному конфликту

Сегодня, 09:00

Иранские ударные беспилотники Shahab нанесли удары по Израилю

Сегодня, 08:55

Жители деревни в ЦАР попросили армию защитить их от боевиков

Вчера, 21:10

В США признают, что войну у России не выиграют

Вчера, 19:00

Российский ПТРК «Корнет» прямым попаданием снес башню у израильского танка «Меркава»

Вчера, 11:35

Российская подлодка, пропавшая с американских радаров, уже у берегов США

Вчера, 08:10

Российских военных отправляют в сектор Газа на помощь палестинцам

12-05-2021, 23:10

ХАМАС призвал к восстанию арабских граждан Израиля

12-05-2021, 18:20

По израильским F-35 впервые открыли огонь из средств ПВО

12-05-2021, 10:50

По территории Тель-Авива нанесен самый масштабный ракетный удар за последние десятилетия

12-05-2021, 09:15

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера

11-05-2021, 20:15

США отработали пуск гиперзвуковой ракеты в сторону России

11-05-2021, 16:45

Израильская система ПРО «Железный купол» не перехватила и трети выпущенных ракет

11-05-2021, 16:20

ВМС Ирана попытались атаковать атомную подводную лодку США

11-05-2021, 10:20

В ЦАР задержан француз, возможно причастный к обвинениям в адрес России

10-05-2021, 20:35

National Interest: США к большой войне не готовы

10-05-2021, 10:50

Самолет ВВС Польши устроил провокацию против российских С-400 и белорусских С-300

10-05-2021, 09:00

The Wall Street Journal: в Швеции и Литве нагнетают истерику о вторжении России

9-05-2021, 20:50

В США допустили нападения на корабли ВМФ России в Черном море

9-05-2021, 18:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Российский ПТРК «Корнет» прямым попаданием снес башню у израильского танка «Меркава»
  • Вчера, 11:35

Российский ПТРК «Корнет» прямым попаданием снес башню у израильского танка «Меркава»

Российский ПТРК «Корнет» оказался эффективным инструментом для борьбы с израильской бронетехникой. Несколько часов назад бойцы палестинского движения

По израильским F-35 впервые открыли огонь из средств ПВО
  • 12-05-2021, 10:50

По израильским F-35 впервые открыли огонь из средств ПВО

Израильские истребители-невидимки F-35 впервые подверглись атаке средств ПВО. Огонь по ним был открыт во время очередного нападения ЦАХАЛ на сектор

ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа
  • Вчера, 11:00

ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа

ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа. Об этом сообщает ряд СМИ. Ранее сообщалось о провокации, устроенной двумя

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера
  • 11-05-2021, 20:15

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по России с юга, запада и севера. Как стало известно, истребители НАТО реализовали массовый

Главком ООС: в Донбассе против ВСУ применяют лазерное оружие российского производства
  • Вчера, 16:15

Главком ООС: в Донбассе против ВСУ применяют лазерное оружие российского производства

Против украинских военных применяется «лазерное оружие российского производства». Об этом заявил командующий операцией оккупационных сил в Донбассе,

Российская подлодка, пропавшая с американских радаров, уже у берегов США
  • Вчера, 08:10

Российская подлодка, пропавшая с американских радаров, уже у берегов США

К побережью США могла уже добраться российская атомная подводная лодка. Она прошла Атлантический океан скрытно от кораблей НАТО, передает Аvia.pro.

Новости партнеров
Новости партнеров
Украина впервые применила в Донбассе американские ракетные комплексы
  • Вчера, 11:05

Украина впервые применила в Донбассе американские ракетные комплексы

Украинские войска впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс TOW, ударив по позициям самопровозглашенных ЛДНР. Об

Корабли ВМФ РФ выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах
  • Вчера, 09:40

Корабли ВМФ РФ выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах

Корабли ВМФ РФ грозно выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах, громко сообщает сегодня издание АвиаПро. При этом

Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море
  • Вчера, 19:00

Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море

Североатлантический альянс провел в Черном море секретную разведывательную операцию, за которой наблюдали российские военные. Американские СМИ

Украина пригрозила ВМФ России ракетами в Азовском и Черном морях
  • 12-05-2021, 23:00

Украина пригрозила ВМФ России ракетами в Азовском и Черном морях

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что для Киева важно развивать береговые ракетные комплексы. С учетом сложившейся ситуации, отметил