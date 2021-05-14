Израильские спецслужбы обнаруживают боевиков ХАМАС с помощью системы ИИ Chimera

Израильские спецслужбы могут быстро и эффективно отслеживать террористов в густонаселенных городских районах в секторе Газа. Для этого они используют систему искусственного интеллекта Chimera, которая позволяет в том числе определять месторасположение расчетов противотанковых ракет боевиков ХАМАС.

Систему искусственного интеллекта создала компания Thirdeye Systems при поддержке Отдела разработки вооружений Министерства обороны США. Заметим, что система Chimera позволяет вести тактическую разведку с помощью мультикоптеров, которыми может управлять оператор без специальной подготовки, в отличие от предыдущей модели дронов.





Система может отслеживать несколько объектов одновременно, давая оператору панорамный обзор происходящего и указывая на потенциальные цели. Таковы возможности искусственного интеллекта, разработанного компанией Thirdeye Systems, которая успешно использует технологический прогресс последних лет. И при этом нет необходимости передавать информацию на внешний компьютер для обработки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей