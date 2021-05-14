В Турции потребовали захватить Иерусалим

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В Турции потребовали захватить Иерусалим
В Мире

Публикация главным командованием жандармерии Турции на своей странице в Твиттер архивного снимка вызвала огромный резонанс в Сети. Взглянув на него, многие пользователи начали требовать от властей осуществить захват Иерусалима.

Всем известно, что Анкара выступает на стороне палестинцев в вопросах «возвращения исконных земель» и недавно официально осудила действия Израиля. Поэтому публикация фото под заголовком «Турецкая жандармерия на службе в Иерусалимском санджаке, 1904» и вызвала столь острую реакцию граждан. Некий Сулейман предложил Палестине провести референдум и присоединиться к Турции.


Многие турки настаивают на том, что не надо ждать, пока конфликт между Израилем и Палестиной завершится, а вмешаться прямо сейчас. Первым делом, по их мнению, Анкара должна захватить Иерусалим.

«Иерусалим — родная земля. Наша первая кибла», «Однажды, дай бог, мы вернемся, история повторяется», — пишут коммментаторы.

Некий интернет-пользователь, назвавшийся Бекиром Байраком, считает, что фото появилось не просто так - снимок является неоднозначным «намеком Израилю».

«Не надо фотографий, мы хотим вмешательства, Иерусалим — дело чести для нас», - начали укорять его некоторые.

Они твердо верят в то, что сейчас настал черед выйти и Анкаре на арену это давнего палестино-израильского конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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