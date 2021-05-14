ФЗНЦ: население ЦАР считает Россию самым надежным союзником

Банги, 14 мая. На премьере кинокартины «Турист» в столице Центральноафриканской Республики состоялась пресс-конференция «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам».

На этом мероприятии присутствовали председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Российско-центральноафриканский фильм «Турист» привлек внимание тысячи жителей республики. Картина повествует о российском офицере, который прибыл в африканскую страну, чтобы тренировать бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA). FACA противостоит мятежным боевикам экс-президента Франсуа Бозизе, которые выступили против действующей власти, устроив хаос и террор в республике.

Глава ФЗНЦ заявил, что по причине крупных достижений и побед правительственной армии против РФ и ЦАР началась крупная информационная кампания, направленная на дезинформирование мирового сообщества и дискредитации российских инструкторов.

Шугалей также добавил, что согласно социологическим опросам местных жителей, Россия пользуется 88% поддержкой среди граждан ЦАР.

В рамках договора о военно-техническом сотрудничестве и с разрешения Совета Безопасности ООН инструкторы из РФ присутствуют в республике с 2018 года. Благодаря полученным от россиян навыкам армия ЦАР значительно повысила боеготовность и смогла уничтожить незаконные вооруженные группировки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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