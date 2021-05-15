США пытаются развернуть ядерное оружие в нескольких сотнях километров от границы России

США пытаются развернуть свое ядерное оружие в нескольких сотнях километрах от границы с Россией.

Стало известно, что в норвежский порт Тёнснесе вошла атомная подводная лодка Военно-морских сил США класса «Вирджиния», которая может нести ядерное оружие, передает Аvia.pro.

Ситуацию уже прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что порт в Тёнснесе ранее был исключительно гражданским. Но его адаптировали под возможность принимать, в том числе, военные подводные суда. Средства на это были выделены США. Поэтому Тёнснесе стал «очередным форпостом Североатлантического альянса».

Подобные шаги со стороны Норвегии и США лишь повышают напряженность в регионе. В Москве не могут игнорировать возможность размещения ядерного вооружения в нескольких сотнях от границ России.

«Вызывает недоумение, что подобным визитом подводных лодок, которые имеют возможности нести на борту атомные боеголовки, власти Норвегии приписывают некую, как они говорят, стабилизирующую роль. В Осло взяли жесткий курс на усиление милитаризации Арктики, нагнетания напряженности в этом традиционно мирном регионе, стараясь угодить старшим партнерам по НАТО», - подчеркнула Захарова.

Стоит отметить, что в МИД Норвегии опровергают наличие ядерного вооружения на борту американской АПЛ. Но эту информацию РФ проверить не может.

Цели пребывания АПЛ США в Норвегии не сообщаются. Но эксперты не исключают, что НАТО начинает подготовку к созданию еще одной своей базы рядом с российскими границами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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