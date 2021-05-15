Бомбардировщики США впервые отработали удары по России через Северный полюс

Американские бомбардировщики-стратеги отработали первую атаку по территории России со стороны Северного полюса.

Согласно информации, которая появилась в нашем распоряжении, в отработке ударов по нашей стране были задействованы две группы ракетоносцев ВВС США. Сами удары наносились с северного и западного направлений.

Первая группа бомбардировщиков-стратегов B-2 к границам России не приближалась и работала на удалении. Однако вторая группа в составе двух самолетов подошла к воздушному пространству РФ с арктического направления.

Эксперты обратили внимание на столь необычную тактику американской боевой авиации - ранее она не приближалась к российской Арктике в силу неспособности выдерживать экстремально низкие температуры воздуха.

«На состоявшейся вчера ежеквартальной тренировке стратегических ядерных сил США Пентагон вновь отрабатывал нанесение назначенным нарядом сил массированного удара по России. Не надо быть крупным специалистом, чтобы, взглянув на эти маршруты полёта бомбардировщиков В-52Н и В-2А, и понять, что это именно так и не иначе», - говорится в сообщении Телеграм-канала «Оперативная линия».

Он обнародовал карты полетов американских стратегов.

Специалисты допускают, что подобные отработки способны усилить и без того немалую напряженность у российских границ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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