Подлодка «Великий Новгород» нанесла 14 ударов «Калибрами» по сирийским боевикам

Российская подлодка Б-268 «Великий Новгород» мощно ударила по сирийским террористам. Для осуществления атаки по ним были использованы крылатые ракеты «Калибр». Об этом сегодня сообщает издание «Авиапро». При этом, дабы выглядеть убедительнее, приводит цитату самого командира субмарины Дениса Скопина.

По его словам, всего подлодка выпустила 14 таких ракет. Каждый «Калибр» добрался до цели и успешно поразил ее.

Командир экипажа подлодки обратил внимание на модификацию ракет, которые использует «Великий Новгород». Это своего рода гибрид ракетного и торпедного вооружения. Под водой за движения боеприпаса отвечает торпедная часть, которая отсоединяется и выныривает уже обычная ракета.

И все бы ничего, но ресурс «Авиапро» под видом свежих новостей решил подать откровенно устаревшую информацию. Автор этих строк перепроверил изложенные сведения.

Выяснилось, что о пусках ракет Денис Скопин рассказывал в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» еще 28 марта 2021 года. А сегодня, напомним, на календаре уже 15 мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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