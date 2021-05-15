Подлодка «Великий Новгород» нанесла 14 ударов «Калибрами» по сирийским боевикам

Российский ПТРК «Корнет» оказался эффективным инструментом для борьбы с израильской бронетехникой. Несколько часов назад бойцы палестинского движения
ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа. Об этом сообщает ряд СМИ. Ранее сообщалось о провокации, устроенной двумя
Против украинских военных применяется «лазерное оружие российского производства». Об этом заявил командующий операцией оккупационных сил в Донбассе,
К побережью США могла уже добраться российская атомная подводная лодка. Она прошла Атлантический океан скрытно от кораблей НАТО, передает Аvia.pro.
Североатлантический альянс провел в Черном море секретную разведывательную операцию, за которой наблюдали российские военные. Американские СМИ
Украинские войска впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс TOW, ударив по позициям самопровозглашенных ЛДНР. Об
Корабли ВМФ РФ грозно выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах, громко сообщает сегодня издание АвиаПро. При этом
В апреле нынешнего года Россия предотвратила «большую войну», считает известный публицист, экс-участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич.
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что для Киева важно развивать береговые ракетные комплексы. С учетом сложившейся ситуации, отметил
Россия отправляет свой военный контингент в сектор Газа в качестве миротворцев с целью деэскалации конфликта между израильтянами и палестинцами. На
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