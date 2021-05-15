По израильской авиабазе Хацерим ударили неизвестными ракетами

Двадцать неизвестных ракет упали на израильскую авиабазу Хацерим, сообщают СМИ.

Израильская система ПРО снова не смогла обеспечить перехват всех выпущенных ракет во время очередного обстрела, устроенного движением ХАМАС. Военный аэродром Хицерим подвергся мощной атаке с территории Сирии.

Если верить ресурсу Авиапро, всего было выпущено 20 ракет и ни одна из них не была обезврежена или перехвачена - по целям попали все.

Источник подчеркивает, что на территории военного объекта располагались истребители F-15 и F-16.

Эксперты провал сил ПВО Израиля объясняют тем, что во время атаки применялись неизвестные ракеты. Есть ли жертвы и раненые не уточняется. О характере повреждений инфраструктуры информация также не предоставляется.

Специалисты побаиваются, что следующей целью для атаки может стать ядерный объект в Димоне. ХАМАС, как утверждается, способен нанести удар посредством 300 ракет, на дальности более 75 км.

Заметим, что израильские ПВО не могут нейтрализовать иранские беспилотники, которые атакуют объекты на территории страны уже свыше двух суток. Ни один БПЛА не был сбит системой «Железный купол». Вероятно, по той причине, что цели помечаются как второстепенные. Система ПРО в эти дни столкнулась с чрезвычайной плотностью огня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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