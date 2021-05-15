Украинская армия вторые сутки атакует Донбасс под руководством инструкторов НАТО

В последние недели ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась после периода резкого обострения. Но уже вторые сутки территория самопровозглашенных ДНР и ЛНР атакуется со стороны украинской армии, которая применяет против ополченцев средства артиллерии, гранатометное вооружение и стрелковое оружие. Под самые мощные удары попали Катериновка, Молодежное, Новозвановка, Калиново-Борщеватое, Золотое-4 и Золотое-5 и их окрестности. ВСУ наносят удары вдоль всей линии фронта, хотя наступление в Донбассе не начинают.

В ответ бойцы непризнанных республик тоже атакуют позиции ВСУ, есть потери и раненые с обеих сторон, пишет avia.pro.

Интенсивные удары по Донбассу эксперты объясняют прибытием в регион иностранных военных инструкторов. Так, во время первого применения американского противотанкового ракетного комплекса TOW стало известно, что обстрелами руководили военные инструкторы из США. Это дает повод полагать, что сейчас осуществляется проверка обороны сил ДНР и ЛНР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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