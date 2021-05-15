В ХАМАС заявили о готовности бомбить Израиль в течение полугода

Небо над Израилем то и дело разрезают ракеты, посылаемые из сектора Газа. С начала новой эскалации палестино-израильского конфликта, в Израиле погибли восемь человек, в том числе и двое детей. В ответ Тель-Авив атакует сектор Газа.

Как сообщают в секторе Газа медики, здесь погибшими числятся 136 человек, из них 34 - дети. А 15 мая в результате ударов погибла целая семья.

«Мы призываем международное сообщество обуздать сионистскую оккупацию от проведения этой практики ликвидации против нашего народа. Мы говорим международному сообществу, что если это не первая массовая расправа над палестинскими семьями, то пусть она будет последней», – призвал представитель Министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф Аль-Кедра.

Между тем, представители движения ХАМАС заявляют о готовности бомбить Израиль в течение полугода, хотя ранее говорили о возможном перемирии и давали Израилю несколько условий: прекратить огонь, открыть арабам доступ к мечети аль-А?кса, а также не выселять палестинские семьи из района Шейх-Джаррах под Иерусалимом. Однако, договориться мирным путем не получилось.

«Граждане Израиля, мы имеем дело с кампанией на два фронта. Первый фронт – сектор Газа. Я сказал, что мы потребуем очень высокую цену от движения ХАМАС и других террористических организаций. Второй фронт – города Израиля. Мы оказываем 100-процентную поддержку полиции, солдатам и другим силам безопасности, чтобы восстановить закон и порядок в городах Израиля. Мы не потерпим анархии», – обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху к своим соотечественникам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей