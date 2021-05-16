Появилось фото турецкого Bayraktar TB2, сбитого российским комплексом «Красуха» в Сирии

Российский ПТРК «Корнет» оказался эффективным инструментом для борьбы с израильской бронетехникой. Несколько часов назад бойцы палестинского движения
Против украинских военных применяется «лазерное оружие российского производства». Об этом заявил командующий операцией оккупационных сил в Донбассе,
ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа. Об этом сообщает ряд СМИ. Ранее сообщалось о провокации, устроенной двумя
Палестинцы из группировки ХАМАС применили ударные беспилотные летательные аппараты Shahab при нанесении удара по Израилю. Дроны Shahab были применены
Североатлантический альянс провел в Черном море секретную разведывательную операцию, за которой наблюдали российские военные. Американские СМИ
Украинские войска впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс TOW, ударив по позициям самопровозглашенных ЛДНР. Об
В апреле нынешнего года Россия предотвратила «большую войну», считает известный публицист, экс-участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич.
Двадцать неизвестных ракет упали на израильскую авиабазу Хацерим, сообщают СМИ. Израильская система ПРО снова не смогла обеспечить перехват всех
В последние недели ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась после периода резкого обострения. Но уже вторые сутки территория
Публикация главным командованием жандармерии Турции на своей странице в Твиттер архивного снимка вызвала огромный резонанс в Сети. Взглянув на него,
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