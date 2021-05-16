Появилось фото турецкого Bayraktar TB2, сбитого российским комплексом «Красуха» в Сирии

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Появилось фото турецкого Bayraktar TB2, сбитого российским комплексом «Красуха» в Сирии
В Мире

В сети появился снимок, на котором запечатлены лежащие в траве обломки ударного турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Предположительно, БПЛА был сбит в 2020 году на территории провинции Идлиб в Сирии посредством применения комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха», пишет Avia.pro.

По данным источника, на то, что на БПЛА воздействовал именно комплекс РЭБ, может указывать характер повреждений. Если присмотреться к снимку, становится очевидным, что непосредственно огневому воздействию турецкий беспилотник подвержен не был.

Фото было сделано год назад - на пике конфликта между силами Анкары и Дамаска. Турция тогда довольно активно использовала свою беспилотно-ударную авиацию. Можно-предположить, что с целью обеспечения безопасности сирийским правительственным силам российскими военными был задействован комплекс РЭБ «Красуха-4».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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