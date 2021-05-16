В ОП РФ заявили о важности допуска родителей в школьные столовые

Проблема горячего питания в школах и детских садах продолжает оставаться актуальной, особенно в Санкт-Петербурге. Чтобы обозначить пути ее решения, члены Общественной палаты России планируют провести форум «Сообщество» 26 и 27 мая.

Главной темой мероприятия станет «Общественный контроль – инициатива, участие, результат!». Член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий рассказал, что родителям следует отдать решающую роль в контроле за социальным питанием.

«Лучший контролер – это мама, которая в состоянии не только оценить, но и приготовить лучше, чем это делают в общеобразовательных учреждениях», - отметил Владимир Винницкий.

Винницкий призвал родителей принять участие в мероприятии. Он напомнил, что все пожелания по вопросам организации детского питания будут учтены при модернизации системы.

Ранее петербургские депутаты неоднократно высказывались по поводу важности родительского контроля за питанием в детских учреждениях. В частности, депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил увеличить роль родителей в организации питания. Он также призвал создать специальные мобильные лаборатории для оперативного выявления нарушений.

Многие российские регионы уже начали продвигать отдельные инициативы родителей. В некоторых областях стараются учитывать замечания главных заказчиков – учеников. В Санкт-Петербурге проблема с питанием очень актуальна и пока ее даже не начали решать.

В социальных сетях создаются группы, чтобы делиться существующими проблемами в сфере питания. Например, сообщество «ВКонтакте» «Школьный ревизорро» публикует жалобы петербуржцев. Некоторые из них стали поводом для проверки пищеблоков комбинатов и школьных столовых.

Но не всегда надзорные ведомства оперативно реагируют на жалобы. Недавно в сети были опубликованы видео и фото в котором запечатлены сырое мясо в супе, предположительно это произошло в школе №93 поселка Шушары. Проверка, которая была проведена спустя некоторое время, не выявила нарушений. Возможно, поставщик АО «Артис-Детское питание» успел устранить нарушения до начала ревизии.

Подобных ситуаций можно избежать, если родители получат возможность контролировать организацию детского питания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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