Опубликовано видео уничтожения танка Израиля Merkava российским ПТРК «Корнет»

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Опубликовано видео уничтожения танка Израиля Merkava российским ПТРК «Корнет»
В Мире

Несколько дней назад СМИ сообщали о том, что израильский танк Merkava был подбит российским ПТРК «Корнет». Фотографиями и видео на тот момент журналисты не располагали, поэтому многие читатели сообщениям в новостных лентах просто не поверили. И вот появились доказательства - один из пользователей социальной сети Твиттер выложил видео, на котором и запечатлен непосредственно момент уничтожения израильского танка Merkava российским комплексом «Корнет», который есть в распоряжении палестинского движения ХАМАС.

«Танк Merkava уничтожен 9М133 Корнет», — говорится в подписи к обнародованному в сети видео.

На ролике видны клубы черного дыма - это уже последствие попадания ракеты и взрыва боекомплекта машины боевой.


Напомним, новый виток палестино-израильского конфликта наблюдается с десятого мая сего года. Столкновения мусульман с израильской полицией начались вскоре после того, как по решению суда многие палестинские семьи выселили из Восточного Иерусалима.

За пять дней конфликта погибшие имеются у обеих сторон.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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