Армия ДНР впервые нанесла удар по ВСУ термобарическими боеприпасами

Представители ВСУ утверждают, что силы самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые применили реактивный пехотный огнемет в Донбассе.

Штаб Операций объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook заявляет, что ДНР был применен против ВСУ реактивный пехотный огнемет, который вел огонь термобарическими боеприпасами объемного взрыва в направлении населенного пункта Катериновка.

Этот вид оружия может поражать цели на расстоянии до 600 метров. В ВСУ подчеркнули, что данный вид оружия состоит на вооружении российской армии.

О произошедшем украинская сторона уведомила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Напомним, вооруженное противостояние на Донбассе идет с 2014 года, когда Киев не признал независимость ДНР и ЛНР. Летом минувшего года было достигнуто соглашение о прекращении огня, но к концу нынешней зимы ситуация вновь начала обострятся. Появилась информация о том, что ВСУ готовят масштабное наступление на самопровозглашенные республики.

Эксперты отмечают, что переброска РФ сил к границам Украины в рамках проверки готовности войск после зимнего периода предотвратила наступление ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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