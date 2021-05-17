Эксперт спрогнозировал неожиданный ответ Путина за арест Медведчука

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев прокомментировал решение суда касательно нардепа Виктора Медведчука.

Эксперт отмечает, что решение о домашнем аресте Медведчука может в итоге вылиться в серьезный репутационный удар для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Главред. Он добавил, что домашний арест Медведчука спровоцировал одну из самых сложных ситуаций в политической жизни Украины с момента оглашения независимости.





Затеяв игру против кума Путина, отмечают эксперты, Зеленскому стоит быть готовым к тому, что если Медведчук сможет в суде оспорить предыдущее решение, то его позиции серьезно пошатнуться.

Золотарев также добавил, что преследование Медведчука украинскими властями сжигает все мосты с Россией. Киеву стоит понимать, что Путин все же сможет предпринять шаги в ответ на действия против Медведчука. Это может произойти не сразу, и действовать Путин открыто не станет, но «ответка» от Кремля будет, уверен эксперт.

Он добавил, что любой из шагов Путина повлечет серьезные убытки для Украины.

«Например, РФ может объявить внезапные учения в Керченском проливе, что чревато экономическими потерями, так как через порт в Мариуполе проходит треть украинской валютной выручки, запустят Северный поток-2 и транзит газа, из-за чего Украина снова попадет на деньги», - заявляет эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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