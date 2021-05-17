США могут разместить свои военные базы на территории Греции.

Как сообщает издание Contra Magazin, на фоне охлаждения отношений с Турцией, американцы изучают возможность размещения военных баз в Греции.

О развитии военного сотрудничества между Грецией и США рассказал министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Он заявил, что сейчас оно на «небывалых высотах». Греция и США намерены уже летом подписать новый договор о безопасности, в рамках которого у американцев появится больше возможностей для проведения мероприятий военного характера на греческой территории.

Военные аналитики отмечают, что США пытаются найти новое место в Средиземноморье для своих баз, и Греция для этого в целом неплохо подходит. И, возможно, вскоре в Греции появится база, на которую перебросят военный контингент, выведенный с турецкой базы Инджирлик.

Но пока Турция не особо настаивает на том, чтобы американцы покинули ее территорию, поэтому они продолжают пользоваться турецкой базой.

К тому же Вашингтону важно сейчас найти как можно больше союзников. Укрепление отношений между США и Китаем толкает США к более активным действиям в Средиземноморье, чтобы не допустить укрепление позиций противников Вашингтона в регионе.

Отметим, в Греции уже размещены американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper. Также США используют порт Александруполиса для ротации своих войск в Европе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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