В США развернулась бурная дискуссия касательно перспектив развития ВМС. Средств не хватает, в связи с чем некоторые специалисты настаивают на том, что пришла пора действовать радикально, вплоть до сокращения корабельного состава.

У этого предложения, впрочем, немало противников. Последние настаивают на том, что если США высвободят средства под строительство новых кораблей путем списания крейсеров, десантных доков и литоральных кораблей LCS, их противники - например, Россия и Китай, этому будут только рады.

Конгрессмен Роб Уиттман во время своего недавнего выступления на специальной конференции призвал тех, кто продуцирует подобные идеи, задуматься над тем, что Штаты лишатся не только старых кораблей. Если пойти по пути сокращения крейсеров, который очертили в ВМС, страна лишится 1200 ракетных установок.

«Вопрос в том, чем их заменить?» - вопрошает Уиттман, хотя вопрос явно из разряда риторических.

Согласно американским СМИ, речь идет о досрочном и о массовом списании крейсеров типа Ticonderoga. Здесь стоит обратить внимание на вооружение, которое могут сбросить со счетов.

Каждый из этих крейсеров имеет на вооружении восемь ПКР «Гарпун» и 122 ракеты «Томагавк». В данный момент на службе находятся 22 таких корабля, а всего было построено 27.

Подобное предложение о сокращении прозвучало и в отношении десантных кораблей - часть из них также хотят отправить на пенсию. Эксперты не на шутку встревожены: если их численность будет уменьшена, американский флот лишится четверти своих возможностей при организации вторжения.

Член Конгресса Элейн Лурии также является противницей вывода крейсеров и десантных кораблей из эксплуатации. Она призвала горячие головы не рассуждать о том, что война с Китаем станет реальностью, но не обозримого будущего - возможно, в году эдак 2045. По ее словам, битва за Тайвань с КНР - дело ближайших десяти лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей