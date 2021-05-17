Выявлена секретная 60-тысячная армия США

Image 16+
Выявлена секретная 60-тысячная армия США
В Мире

В ходе журналистского исследования была выявлена секретная 60-тысячная армия США.

Как пишет издание Newsweek, расследование показало, что США создали секретную армию для выполнения тайных миссий как внутри страны, так и за рубежом. На ее содержание выделяется ежегодно свыше 900 млн долларов.

Выделенные средства уходят на изготовление поддельных документов, а также на оплату счетов и налогов от их имени и на создание специальных устройств слежения и средств маскировки.

Предварительно, в эту тайную сеть может входить до 60 тыс. человек. Но в реальности количество агентов этой армии может быть даже больше. В нее, отмечают авторы исследования, вошли до 130 частных организаций, и десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций.

В тайную армию вошли агенты Сил спецопераций. Они работали в Пакистане и страна Африки, где боролись с террористами. Но также их отправляют на выполнение различных операций в недружественных  для США странах, таких как Северная Корея и Иран.


В тайную сеть вошли также специалисты по кибербезопасности и сбору разведданных, доступных в интернете. Ее агенты выполняют также задания по сокрытию информации о людях и организациях, которые участвуют в секретных миссиях Пентагона.

В Newsweek отмечают, что секретные службы США работают примерно так же, как российские и китайские агенты. И хотя Вашингтон не раз обвинял Китай и РФ в проведении преступных операций, США также не один год действуют аналогично.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Самолеты ВВС США, которые преимущественно ломались над Россией, отправят на утилизацию

Сегодня, 18:30

Российский ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» оказался эффективнее израильского «Iron Dome»

Сегодня, 17:40

Выявлена секретная 60-тысячная армия США

Сегодня, 15:15

ВМС США могут потерять 1200 ракетных установок

Сегодня, 14:45

Sohu: РФ готовит мощный удар в «подбрюшье» финансовой системы США

Сегодня, 11:05

США могут разместить свои военные базы на территории Греции

Сегодня, 11:00

США тайно поставляют оружие в Израиль после заявления о невмешательстве в конфликт

Сегодня, 08:55

Опубликовано видео уничтожения танка Израиля Merkava российским ПТРК «Корнет»

Вчера, 12:45

Появилось фото турецкого Bayraktar TB2, сбитого российским комплексом «Красуха» в Сирии

Вчера, 10:15

NDM: ВС США активно готовятся к полномасштабной войне с русскими в Арктике

Вчера, 08:40

В ХАМАС заявили о готовности бомбить Израиль в течение полугода

15-05-2021, 23:55

Акция в честь фильма «Турист» собрала тысячи людей в Банги

15-05-2021, 19:00

Подлодка «Великий Новгород» нанесла 14 ударов «Калибрами» по сирийским боевикам

15-05-2021, 10:55

По израильской авиабазе Хацерим ударили неизвестными ракетами

15-05-2021, 10:25

Бомбардировщики США впервые отработали удары по России через Северный полюс

15-05-2021, 09:00

США пытаются развернуть ядерное оружие в нескольких сотнях километров от границы России

15-05-2021, 08:40

ФЗНЦ: население ЦАР считает Россию самым надежным союзником

14-05-2021, 22:50

В Турции потребовали захватить Иерусалим

14-05-2021, 14:35

Израильские спецслужбы обнаруживают боевиков ХАМАС с помощью системы ИИ Chimera

14-05-2021, 09:50

The Sun: Противостояние мировых держав в космосе может привести к ядерному конфликту

14-05-2021, 09:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликовано видео уничтожения танка Израиля Merkava российским ПТРК «Корнет»
  • Вчера, 12:45

Опубликовано видео уничтожения танка Израиля Merkava российским ПТРК «Корнет»

Несколько дней назад СМИ сообщали о том, что израильский танк Merkava был подбит российским ПТРК «Корнет». Фотографиями и видео на тот момент

Выявлена секретная 60-тысячная армия США
  • Сегодня, 15:15

Выявлена секретная 60-тысячная армия США

В ходе журналистского исследования была выявлена секретная 60-тысячная армия США. Как пишет издание Newsweek, расследование показало, что США создали

Появилось фото турецкого Bayraktar TB2, сбитого российским комплексом «Красуха» в Сирии
  • Вчера, 10:15

Появилось фото турецкого Bayraktar TB2, сбитого российским комплексом «Красуха» в Сирии

В сети появился снимок, на котором запечатлены лежащие в траве обломки ударного турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Предположительно, БПЛА был сбит

По израильской авиабазе Хацерим ударили неизвестными ракетами
  • 15-05-2021, 10:25

По израильской авиабазе Хацерим ударили неизвестными ракетами

Двадцать неизвестных ракет упали на израильскую авиабазу Хацерим, сообщают СМИ. Израильская система ПРО снова не смогла обеспечить перехват всех

Украинская армия вторые сутки атакует Донбасс под руководством инструкторов НАТО
  • 15-05-2021, 16:40

Украинская армия вторые сутки атакует Донбасс под руководством инструкторов НАТО

В последние недели ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась после периода резкого обострения. Но уже вторые сутки территория

Армия ДНР впервые нанесла удар по ВСУ термобарическими боеприпасами
  • Сегодня, 08:25

Армия ДНР впервые нанесла удар по ВСУ термобарическими боеприпасами

Представители ВСУ утверждают, что силы самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые применили реактивный пехотный огнемет в Донбассе.

Новости партнеров
Новости партнеров
NDM: ВС США активно готовятся к полномасштабной войне с русскими в Арктике
  • Вчера, 08:40

NDM: ВС США активно готовятся к полномасштабной войне с русскими в Арктике

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки со всей серьезностью готовятся к полномасштабной войне с российской армией в Арктике. Об этом говорится в

ВМС США могут потерять 1200 ракетных установок
  • Сегодня, 14:45

ВМС США могут потерять 1200 ракетных установок

В США развернулась бурная дискуссия касательно перспектив развития ВМС. Средств не хватает, в связи с чем некоторые специалисты настаивают на том,

США пытаются развернуть ядерное оружие в нескольких сотнях километров от границы России
  • 15-05-2021, 08:40

США пытаются развернуть ядерное оружие в нескольких сотнях километров от границы России

США пытаются развернуть свое ядерное оружие в нескольких сотнях километрах от границы с Россией. Стало известно, что в норвежский порт Тёнснесе вошла

Бомбардировщики США впервые отработали удары по России через Северный полюс
  • 15-05-2021, 09:00

Бомбардировщики США впервые отработали удары по России через Северный полюс

Американские бомбардировщики-стратеги отработали первую атаку по территории России со стороны Северного полюса. Согласно информации, которая