В ходе журналистского исследования была выявлена секретная 60-тысячная армия США.

Как пишет издание Newsweek, расследование показало, что США создали секретную армию для выполнения тайных миссий как внутри страны, так и за рубежом. На ее содержание выделяется ежегодно свыше 900 млн долларов.

Выделенные средства уходят на изготовление поддельных документов, а также на оплату счетов и налогов от их имени и на создание специальных устройств слежения и средств маскировки.

Предварительно, в эту тайную сеть может входить до 60 тыс. человек. Но в реальности количество агентов этой армии может быть даже больше. В нее, отмечают авторы исследования, вошли до 130 частных организаций, и десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций.

В тайную армию вошли агенты Сил спецопераций. Они работали в Пакистане и страна Африки, где боролись с террористами. Но также их отправляют на выполнение различных операций в недружественных для США странах, таких как Северная Корея и Иран.

В тайную сеть вошли также специалисты по кибербезопасности и сбору разведданных, доступных в интернете. Ее агенты выполняют также задания по сокрытию информации о людях и организациях, которые участвуют в секретных миссиях Пентагона.

В Newsweek отмечают, что секретные службы США работают примерно так же, как российские и китайские агенты. И хотя Вашингтон не раз обвинял Китай и РФ в проведении преступных операций, США также не один год действуют аналогично.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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