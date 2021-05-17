Российский ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» оказался эффективнее израильского «Iron Dome»

С вечера десятого мая палестинское движение ХАМАС приступило к ракетным обстрелам территории Израиля. За это время из сектора Газа было выпущено порядка 2500 ракет. Территорию Израиля защищают широко разрекламированные системы ПРО «Iron Dome».

Согласно информации пресс-службы ЦАХАЛ, «Железному куполу» удается отражать около 90 процентов ракет. Это неимоверно высокий показатель, считают мировые военные эксперты и отдают должное силам ПВО.

«Железный купол» на самом деле оказался непробиваемым, учитывая, с какой плотностью огня ему довелось столкнуться.

Тем не менее авторы издания «авиапро» полагают, что «Железный купол» продемонстрировал свою неэффективность, а российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ-СВ» на порядок лучше.

«Военным Израиля необходимо выпустить в 2-3 раза больше ракет, тогда как российский ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ», вооружённый 24 зенитными управляемыми ракетами, в одиночку может отбить массированный удар противника», - уверяет неназванный специалист ресурса.

Каждая ракета в боекомплекте российского «Панциря» может восприниматься как гарантированно сбитая воздушная цель. К тому же у него в оснащении имеется и пушка. Специалисты ресурса уверяют, что отечественный ЗРПК способен обезвредить сотни ракет и в одиночку защищать обозначенный район.

Заметим, что российский «Панцирь» действительно хорошо себя зарекомендовал в Сирии, когда по российской авиабазе Хмеймим в Латакии выпускались сотни реактивных снарядов и ракет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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