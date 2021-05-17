Коротков рассказал, кто помогает «Новой» избегать ответственности за публикации

Денис Коротков из «Новой газеты» и Илья Барабанов из ВВС снимают в Петербурге расследование про закрытие ФБК (НКО, иноагент), при этом Барабанов был уличен в использовании фальшивого документа, сообщает ФАН .

14 мая группа людей с видеокамерами пыталась попасть на территорию ЖК «Лахта-плаза», где находится офис ФАН. Охранников они попытались заверить, что хотят снять панораму «Лахта-центра». Для убедительности они показывали разрешение на съемку, якобы полученное в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Документ был выдан на имя сотрудника ВВС Ильи Барабанова. Этот журналист известен своей русофобской позицией, а все его материалы носят антироссийскую направленность. В Комитете по печати подтвердили, что разрешения на съемку ему не давали. Это значит, что сотрудники ВВС подделали документ, нарушив ст. 327 УК, которая предусматривает наказание в лишения свободы сроком до 2 лет.

Как сообщает ФАН, сотрудник издания проследил за журналистами ВВС, которые после съемок пошли в кафе-пекарню «Волконский», где встретились со спецкором «Новой газеты» Денисом Коротковым.

Журналисту ФАН удалось с ними поговорить, представившись либеральным журналистом, и почерпнуть из их беседы ряд интересных подробностей:

«Почти сразу что Коротков, что Барабанов начали жаловаться на то, как им плохо живется и работается в России. Они говорили про то, как ненавидят эту страну, что лучше работать против нее. Как хорошо жить в США. Больше говорил Барабанов. Он даже заявил, что это редакционная политика — работать против России», — рассказал журналист ФАН.

Кроме того, со слов журналиста ФАН, Коротков и Барабанов обсуждали, как «Новая газета» уходит от ответственности за свои материалы. Коротков похвастался, что у СМИ есть «высокие покровители», поэтому «Новой газете» разрешено все, даже сотрудничество с зарубежными спецслужбами.

Сообщники также проговорились, что днем ранее были на съемках возле офиса бизнесмена Евгения Пригожина. Они отметили, что издания Медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Пригожин, сильно мешают либеральным СМИ. Также Короткому не нравится телеканал «Санкт-Петербург», потому что там мало сюжетов про оппозицию, в отличие от либеральных каналов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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