Коротков рассказал, кто помогает «Новой» избегать ответственности за публикации

Image 16+
Коротков рассказал, кто помогает «Новой» избегать ответственности за публикации
В России

Денис Коротков из «Новой газеты» и Илья Барабанов из ВВС снимают в Петербурге расследование про закрытие ФБК (НКО, иноагент), при этом Барабанов был уличен в использовании фальшивого документа, сообщает ФАН

14 мая группа людей с видеокамерами пыталась попасть на территорию ЖК «Лахта-плаза», где находится офис ФАН. Охранников они попытались заверить, что хотят снять панораму «Лахта-центра». Для убедительности они показывали разрешение на съемку, якобы полученное в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ. 

Документ был выдан на имя сотрудника ВВС Ильи Барабанова. Этот журналист известен своей русофобской позицией, а все его материалы носят антироссийскую направленность. В Комитете по печати подтвердили, что разрешения на съемку ему не давали. Это значит, что сотрудники ВВС подделали документ, нарушив ст. 327 УК, которая предусматривает наказание в лишения свободы сроком до 2 лет. 


Как сообщает ФАН, сотрудник издания проследил за журналистами ВВС, которые после съемок пошли в кафе-пекарню «Волконский», где встретились со спецкором «Новой газеты» Денисом Коротковым. 

Журналисту ФАН удалось с ними поговорить, представившись либеральным журналистом, и почерпнуть из их беседы ряд интересных подробностей:

«Почти сразу что Коротков, что Барабанов начали жаловаться на то, как им плохо живется и работается в России. Они говорили про то, как ненавидят эту страну, что лучше работать против нее. Как хорошо жить в США. Больше говорил Барабанов. Он даже заявил, что это редакционная политика — работать против России», — рассказал журналист ФАН.

Кроме того, со слов журналиста ФАН, Коротков и Барабанов обсуждали, как «Новая газета» уходит от ответственности за свои материалы. Коротков похвастался, что у СМИ есть «высокие покровители», поэтому «Новой газете» разрешено все, даже сотрудничество с зарубежными спецслужбами. 

Сообщники также проговорились, что днем ранее были на съемках возле офиса бизнесмена Евгения Пригожина. Они отметили, что издания Медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Пригожин, сильно мешают либеральным СМИ. Также Короткому не нравится телеканал «Санкт-Петербург», потому что там мало сюжетов про оппозицию, в отличие от либеральных каналов. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Коротков рассказал, кто помогает «Новой» избегать ответственности за публикации

Вчера, 21:55

Фильм «Турист» позволит Африке оценить преимущества сотрудничества с Россией — Пучков

Вчера, 17:50

Рассказавший о Короткове боевик подтвердил на допросе свое участие в ИГИЛ

Вчера, 16:25

Публицист Евич: Москва в апреле 2021 года предотвратила начало большой войны

14-05-2021, 14:15

Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море

13-05-2021, 19:00

ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа

13-05-2021, 11:00

Корабли ВМФ РФ выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах

13-05-2021, 09:40

Ученый: Крым не сможет получить пресную воду из Азовского моря

9-05-2021, 10:35

Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с журналистом CNN

6-05-2021, 11:10

Африканский колорит глазами русских: о чем будет новый фильм «Турист»

5-05-2021, 20:55

Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры

5-05-2021, 08:20

Российские бомбардировщики отработают удары по кораблям авианосной ударной группы НАТО в Черном море

4-05-2021, 16:25

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

4-05-2021, 09:25

«Родина» поможет жильцам аварийного общежития в Абакане

30-04-2021, 14:29

Лесов: благодаря ядерному оружию из РФ еще не сделали несколько десятков компактных Сербий

30-04-2021, 10:54

К "смерти" проекта "Навальный" привели иски Пригожина

29-04-2021, 23:04

Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов

28-04-2021, 14:30

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

28-04-2021, 09:10

Россиянам, которые проведут отпуск на родине, предложили увеличить отпуск

27-04-2021, 21:30

Десятки истребителей России переброшены в Крым

26-04-2021, 09:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликовано видео уничтожения танка Израиля Merkava российским ПТРК «Корнет»
  • 16-05-2021, 12:45

Опубликовано видео уничтожения танка Израиля Merkava российским ПТРК «Корнет»

Несколько дней назад СМИ сообщали о том, что израильский танк Merkava был подбит российским ПТРК «Корнет». Фотографиями и видео на тот момент

Выявлена секретная 60-тысячная армия США
  • Вчера, 15:15

Выявлена секретная 60-тысячная армия США

В ходе журналистского исследования была выявлена секретная 60-тысячная армия США. Как пишет издание Newsweek, расследование показало, что США создали

Появилось фото турецкого Bayraktar TB2, сбитого российским комплексом «Красуха» в Сирии
  • 16-05-2021, 10:15

Появилось фото турецкого Bayraktar TB2, сбитого российским комплексом «Красуха» в Сирии

В сети появился снимок, на котором запечатлены лежащие в траве обломки ударного турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Предположительно, БПЛА был сбит

По израильской авиабазе Хацерим ударили неизвестными ракетами
  • 15-05-2021, 10:25

По израильской авиабазе Хацерим ударили неизвестными ракетами

Двадцать неизвестных ракет упали на израильскую авиабазу Хацерим, сообщают СМИ. Израильская система ПРО снова не смогла обеспечить перехват всех

Армия ДНР впервые нанесла удар по ВСУ термобарическими боеприпасами
  • Вчера, 08:25

Армия ДНР впервые нанесла удар по ВСУ термобарическими боеприпасами

Представители ВСУ утверждают, что силы самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые применили реактивный пехотный огнемет в Донбассе.

Украинская армия вторые сутки атакует Донбасс под руководством инструкторов НАТО
  • 15-05-2021, 16:40

Украинская армия вторые сутки атакует Донбасс под руководством инструкторов НАТО

В последние недели ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась после периода резкого обострения. Но уже вторые сутки территория

Новости партнеров
Новости партнеров
NDM: ВС США активно готовятся к полномасштабной войне с русскими в Арктике
  • 16-05-2021, 08:40

NDM: ВС США активно готовятся к полномасштабной войне с русскими в Арктике

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки со всей серьезностью готовятся к полномасштабной войне с российской армией в Арктике. Об этом говорится в

ВМС США могут потерять 1200 ракетных установок
  • Вчера, 14:45

ВМС США могут потерять 1200 ракетных установок

В США развернулась бурная дискуссия касательно перспектив развития ВМС. Средств не хватает, в связи с чем некоторые специалисты настаивают на том,

США пытаются развернуть ядерное оружие в нескольких сотнях километров от границы России
  • 15-05-2021, 08:40

США пытаются развернуть ядерное оружие в нескольких сотнях километров от границы России

США пытаются развернуть свое ядерное оружие в нескольких сотнях километрах от границы с Россией. Стало известно, что в норвежский порт Тёнснесе вошла

Российский ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» оказался эффективнее израильского «Iron Dome»
  • Вчера, 17:40

Российский ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» оказался эффективнее израильского «Iron Dome»

С вечера десятого мая палестинское движение ХАМАС приступило к ракетным обстрелам территории Израиля. За это время из сектора Газа было выпущено