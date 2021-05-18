Украина развернет у берегов Крыма более 30 военных кораблей в рамках учений «Sea Breeze-2021»

Киев сообщил об отправке к крымскому полуострову более 30 военных иностранных кораблей в рамках учений «Sea Breeze-2021». По комментарию пресс-службы ВМС Украины, помимо кораблей НАТО, возле Крыма расположатся также несколько кораблей стран, которые не входят в состав Альянса, но являются важными партнерами НАТО, передает «Avia.pro».

В пресс-службе ВМС Украины указали, что в рамках учений «Sea Breeze-2021» планируется разместить более 30 кораблей, 30 БПЛА в морском и воздушном пространстве возле крымского полуострова. Принимать участие в учениях НАТО также будут около 1400 военнослужащих из подразделений разных стран.

«К таким военным маневрам часто привлекаются органы других военных формирований, видов и родов Вооруженных Сил Украины и правоохранительные органы. Данные учения объединяют рекордное количество стран-участниц, а именно 27 стран, которые будут участвовать непосредственно с привлечением подразделений, кораблей, самолетов и соответствующего офицерского состава», - указано в сообщении ВМС Украины.

Известно, что в кампании «Sea Breeze-2021» будут задействованы около 35 стран, что потенциально создает крайне рисковую ситуацию для безопасности российских территориальных границ. Эксперты отметили, что Россия определенно укрепить свои границы в Крыму, и будет оперативно и жестко реагировать на любую провокацию возле своей территории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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