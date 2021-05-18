Бойцы ВСУ получили новое оружие для войны в Донбассе

Украина продолжает усиливать свои войска и на 2021 год Минобороны заложено 10 млрд гривен на закупку техники.

Планируется, что до конца текущего года ВСУ для войны в Донбассе получат новые БТР-4, бронеавтомобили и разведывательные комплексы.

Процесс обновления ВСУ идет уже не один год, тем не менее, еще остается немало проблем, которые предстоит решить. За 2020 год ВСУ получили 11 381 комплектов связи, 52 боеприпаса и три боевых корабля, а также 1143 единицы вооружения и военной техники и 120 летательных аппаратов. Но этого недостаточно, чтобы говорить о полном обновлении армии.

В числе нового вооружения, которое получили украинские военные – ракетный комплекс берегового базирования «Нептун». Это комплекс может поражать надводные цели на расстоянии свыше 200 километров. К 2025 году ВСУ хочет развернуть не менее трех дивизионов «Нептунов», два из которых будут охранять Черное море, и один – Азовское.

Получили ВСУ и бронированные автомобили Oncilla, изготовленные в Польше. Они являются украинской версией броневика «Дозор-Б». Планируется, что в будущем они заменят все ГАЗ-66 «Шишига».

Начали поступать в части ВСУ французские грузовики Renault Trucks 4Х4. Они сменят устаревшие радиостанции на шасси ЗИЛ-131 и ГАЗ-66. Также украинскую армию начали оснащать локационными станциями 35Д6М «Зоопарк-3». Они могут работать в сложных климатических условиях, а также подходят для эксплуатации в горной местности.

На минувшей неделе украинские военные получили отечественный беспилотный авиационный комплекс «Лелека-100». Этот дрон уже прошел проверку в боевых условиях. Он разработан для сбора информации и данных о размещении объектов противника в режиме реального времени.

Модернизацию уже состоящей на вооружении техники продолжают осуществлять украинские предприятия. Но получает Украина и помощь от Запада. В частности, в апреле прибыли в Украину из США системы управления и связи, а также запасные части к автомобилям «Хаммер». Поставляют американцы ВСУ медицинское и тактическое снаряжение.

Передадут США ВМС Украине свои катера типа «Айленд». ВСУ уже дали им названия и сформировали для них экипажи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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