Украина готовится отражать российскую агрессию со стороны Белоруссии

Украина рассматривает возможность того, что Россия может начать наступление на ее территорию, в том числе, с Белоруссии.

На эту мысль украинских политиков натолкнули недавние события, пишет Русская весна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь сделал акцент на том, что его страна продолжит развивать отношения с Россией, в том числе в военной сфере. Активная интеграция идет и в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства Белоруссии и России.

«Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Минск и Москва не выстраивают отношения против других стран, но готовы совместно ответить, если кто-то «посмеет бросить вызов».

В дни, когда Лукашенко принимал в Минске послов из России, президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Он поблагодарил Литву за «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Зеленский отметил, что Украина и далее будет стремиться в НАТО и надеется на помощь в этом вопросе со стороны своих партнеров. И уже 24-25 мая на саммите ЕС может снова прозвучать вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Пока же ВСУ готовится к участию в многонациональных учениях «Defender Europe 21», которые проводятся НАТО. Целью этих учений является повышения готовности и взаимосовместимости между силами США, союзников по НАТО и стран-партнеров.

Но при этом украинское руководство рассматривает возможность того, что РФ жестко отреагирует на усиление НАТО у ее границ. В период подготовки к учениям уже выросло количество военных на границе с Россией и Белоруссией.

Генштаб ВСУ, как оказалось, проработал «план реагирования на случай вторжения с территории Белоруссии», о чем сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Он добавил, что на данный момент такой угрозы не замечено, но украинские военные готовы отреагировать на агрессию со стороны Белоруссии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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