США потратят 152 миллионов долларов на модернизацию военной базы в Румынии

США планируют выделить 152 млн долларов на масштабную модернизацию румынской военно-воздушной базы в городе Кымпия-Турзий. Около 130 миллионов будет потрачено уже в текущем году. Такое решение расширит американское военное присутствие в регионе Черного моря, который стратегически важен для Вашингтона. Об этом сообщает американское военное издание Stars and Stripes.

Выделенные средства направят на строительные проекты. Это позволит авиабазе Кымпия-Турзий обслуживать тяжелые грузовые самолеты, размещать истребители и развернутый персонал, а также реагировать на угрозу безопасности в регионе. Благодаря модернизации бывший аэродром «советского блока» сможет безопасно принимать и хранить боеприпасы. Военная база времен «холодной войны» в Румынии может стать «ротационным центром».

Работы по модернизации оплачиваются в рамках Европейской инициативы сдерживания – программы, запущенной в 2014 году, чтобы успокоить союзников США в Европе после присоединения Крыма к России. В прошлом году США и Румыния подписали «дорожную карту» оборонного сотрудничества, в которой большое внимание уделяется безопасности Черноморского региона, где Россия установила современные системы противовоздушной обороны.

Работы предполагают строительство «площадки для опасного груза» стоимостью 30 миллионов долларов для поддержки приема самолетов C-5 Galaxy и C-17 Globemaster, а также перрон для стоянки истребителей и транспортных самолетов. Полукруглая бетонная грузовая площадка способна выдержать 30 000 фунтов взрывчатого вещества. В дальнейшем американцы будут использовать румынскую авиабазу в качестве ротационного хаба для войск НАТО.

Издание сообщает, что ВВС США уже вложили 14 млн долларов в техническое оснащение базы в Кымпия-Турзий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей