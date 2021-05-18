Российский боевой разведывательный корабль «Юрий Иванов» следит за военными учениями НАТО.

Даже действуя в одиночку, российский боевой разведывательный корабль «Юрий Иванов» смог перепугать авианосную ударную группу ВМФ Великобритании с авианосцем «Queen Elizabeth» во главе. И это несмотря на значительное превосходство в численности британцев. Об этом сообщает Telegram-сообщество «Оперативная линия».

В издании отмечают, что «Юрий Иванов», полностью проигнорировав любые провокационные требования и предупреждения командования Королевского ВМФ Великобритании, просто ворвался на территорию, где ни о чем не подозревающие натовцы проводили учебные маневры. Начав патрулировать этот район, российский корабль продемонстрировал явное намерение жестко действовать в случае необходимости. При этом «Юрий Иванов» шел параллельно британской морской группе и тем самым существенно мешал АУГ отрабатывать действия и совершать маневры.

«В районах проведения учений НАТО Strike Warrior/Formidable Shield за действиями коварного супостата неусыпно бдит отважный экипаж разведывательного корабля Северного флота «Юрий Иванов», - отмечают в Telegram-сообществе.

Эксперты АвиаПро обратили внимание, что Россия стала действовать против НАТО ее же методами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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