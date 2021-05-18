Российский боевой разведывательный корабль «Юрий Иванов» следит за военными учениями НАТО.

Несколько дней назад СМИ сообщали о том, что израильский танк Merkava был подбит российским ПТРК «Корнет». Фотографиями и видео на тот момент
В сети появился снимок, на котором запечатлены лежащие в траве обломки ударного турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Предположительно, БПЛА был сбит
В ходе журналистского исследования была выявлена секретная 60-тысячная армия США. Как пишет издание Newsweek, расследование показало, что США создали
Представители ВСУ утверждают, что силы самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые применили реактивный пехотный огнемет в Донбассе.
Киев сообщил об отправке к крымскому полуострову более 30 военных иностранных кораблей в рамках учений «Sea Breeze-2021». По комментарию пресс-службы
С вечера десятого мая палестинское движение ХАМАС приступило к ракетным обстрелам территории Израиля. За это время из сектора Газа было выпущено
Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки со всей серьезностью готовятся к полномасштабной войне с российской армией в Арктике. Об этом говорится в
В США развернулась бурная дискуссия касательно перспектив развития ВМС. Средств не хватает, в связи с чем некоторые специалисты настаивают на том,
США все же вмешались в палестино-израильский конфликт, нарушив свое обещание соблюдать нейтралитет. Источник сообщил, что американцы тайно
Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев прокомментировал решение суда касательно нардепа Виктора Медведчука. Эксперт
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