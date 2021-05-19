НАТО отправляет на Украину экспертов по противодействию гибридным угрозам

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НАТО отправляет на Украину экспертов по противодействию гибридным угрозам
Украина
Ольга Стефанишина

В Украину прибудут эксперты НАТО для обмена опытом в противодействии гибридным угрозам. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В своем блоге в Twitter она рассказала, что тема гибридных угроз обсуждалась в ходе встречи с помощником генерального секретаря Дэвидом ван Вилем. Он, по ее словам, предложил отправить группу экспертов, которые помогут обеспечить специализированную и целенаправленную поддержку Украине.


«Мы приветствуем этот шаг. Украина крайне заинтересована в обмене опытом с НАТО относительно эффективного ответа, поскольку является мишенью постоянных гибридных атак», - заявила Стефанишина.

Совместная платформа Украины и НАТО по противодействию гибридной войне была запущена в 2017 году. В ее рамках в текущем году пройдут командно-штабные учения с участием военных Украины и НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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