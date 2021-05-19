РФ направит 55 кораблей и подводных лодок Черноморского флота против кораблей НАТО

Флот НАТО не выстоит в Черном море против российской армады кораблей, пребывающих там.

Информационно-новостной ресурс Avia.pro отмечает, что попытки НАТО усилить влияние в Черноморском регионе не прекращаются. Но эксперты уверены, что Альянс в который раз столкнется с серьезным противостоянием со стороны России.

НАТО планирует провести очередные учения в Черном море, и в ответ Россия намерена отправить со своих военных баз в воды Черноморского региона 55 боевых кораблей и подводных лодок. Стоит также учитывать, что границы РФ также охраняют береговые ракетные комплексы. Этого вооружения достаточно для того, чтобы в один раз потопить силы Альянса, которые зайдут в черноморскую акваторию.

Поэтому любые попытки НАТО продемонстрировать силу в регионе заведомо провальные. И даже если Альянс найдет способ обойти конвенцию Монтрё, РФ обладает потенциалом достаточным для того, чтобы контролировать всю черноморскую акваторию.

Любые провокации со стороны потенциальных противников РФ повлекут жесткую реакцию. Россия уже не раз доказывала, отмечают эксперты, готовность защищать свои границы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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