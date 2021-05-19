Российские комплексы Р-330 «Житель» сбили дрон ВС Украины, замаскированный под беспилотник ОБСЕ

В Министерстве обороны Украины признали, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник.

Стало известно, что комплекс РЭБ Р-300 «Житель» сумел нейтрализовать дрон ВСУ, замаскированный под аппарат ОБСЕ, передает Аvia.pro. Беспилотник собирал информацию о силах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Источники сообщают, что действительно был сбит дрон S-100. И хотя Киев утверждал, что это был беспилотник ОБСЕ, появились подтверждения, что РЭБ нейтрализовали БПЛА, который использовался украинскими военными для разведки и последующей корректировки ударов артиллерии ВСУ.

Украинская сторона утверждает, что с апреля едва ли не в каждом полете S-100, который поднимался в небо в районе населенного пункта Степановка, возникали проблемы, вызванные средствами РЭБ. 17 мая помехи создавались в течение дня. Установлено, что на дрон воздействовали станции РЭБ Р-300 «Житель». Дальность работы указанных станций РЭБ составляет 60 - 90 км.

В ОБСЕ не сообщали в последние дни о потерях беспилотников. Поэтому напрашивается вывод, что сбитый дрон принадлежал украинским военным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей