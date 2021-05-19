Пакистанский депутат призвал применить ядерное оружие против Израиля

Пакистанский депутат Маулана Читрали призвал правительство страны применить ядерное оружие против Израиля. По его мнению, это единственный вариант в борьбе против еврейского государства.

Политик возмутился тем, что Пакистан создал атомные бомбы, но не может их применить в деле освобождения Палестины и Кашмира.





«Нам не нужны ракеты, атомные бомбы или огромная армия, если их нельзя использовать для освобождения Палестины и Кашмира», - сказал Читрали.

С таким заявлением он выступил после того, как посол Пакистана в ООН Мунир Акрам призвал Совет Безопасности предпринять меры, чтобы привлечь Израиль к ответственности за его военные преступления.

Member national assembly Maulana Chitrali says jihad against Israel is the only option for Pakistan. “We made atom bomb to showcase it in the museum? We don’t need missiles, atomic bombs or a huge army if they can’t be used to liberate Palestine and Kashmir." pic.twitter.com/TDOVbi2zZY — Naila Inayat (@nailainayat) May 18, 2021

Ранее сообщалось что ЦАХАЛ дважды пытался устранить верховного военного главнокомандующего ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Также стало известно, что минувшей ночью израильские военные провели еще один этап атак на сеть туннелей ХАМАСа в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Хидаи Зильберман. Около 50 боевых самолетов вчера ночью нанесли удар по 12-километровому участку, сбросив 110 высокоточных бомб, сообщил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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