Пакистанский депутат призвал применить ядерное оружие против Израиля

Пакистанский депутат Маулана Читрали призвал правительство страны применить ядерное оружие против Израиля. По его мнению, это единственный вариант в борьбе против еврейского государства.

Политик возмутился тем, что Пакистан создал атомные бомбы, но не может их применить в деле освобождения Палестины и Кашмира.





«Нам не нужны ракеты, атомные бомбы или огромная армия, если их нельзя использовать для освобождения Палестины и Кашмира», - сказал Читрали.

С таким заявлением он выступил после того, как посол Пакистана в ООН Мунир Акрам призвал Совет Безопасности предпринять меры, чтобы привлечь Израиль к ответственности за его военные преступления.

