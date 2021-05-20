На армяно-азербайджанской границе произошли первые столкновения между военными

Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь напряженная. Попытка военных ВС Армении вернуть под свой контроль территорию, на которой находятся войска Баку, завершилась первыми серьезными столкновениями.

Баку ранее отказался отвести свои подразделения с территории Армении, проигнорировав призывы России, а также предупреждения о том, что в случае дальнейшей эскалации могут быть задействованы механизмы ОДКБ.

Издание АвиаПро обнародовало ролик , снятый на границе между странами. На кадрах можно увидеть, как азербайджанские военные буквально выталкивают армян с их же территории, предупреждая, что в случае сопротивления будут применять оружие.

В Минобороны Армении сообщили, что инцидент, попавший на видео, произошел 17 мая нынешнего года на востоке армяно-азербайджанской границы. Власти сейчас его расследуют. Оборонное ведомство пообещало добиться раскрытия всех обстоятельств.

Военные эксперты убеждены, что действия Баку могут расцениваться как агрессия, которая может стать отправной точкой для еще одного масштабного вооруженного конфликта в регионе, втянутым в который на этот раз может оказаться и Россия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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