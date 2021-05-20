Российские С-400 «Триумф» появились на вооружении Ирана

Один из российских сетевых источников, ссылаясь на информацию зарубежных СМИ, которые якобы получили данные от Пентагона, сообщил о том, что на вооружении Ирана появились российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». При этом информация только на уровне слухов, так как не подкреплена ни одним из официальных источников.

Публикация о том, что на вооружении Ирана появились российские передовые системы ПВО, появилась на страницах ресурса АвиаПро. Как бы в подтверждение того, что это не выдумка, авторы приводят цитату из статьи издания Bulgarian Military (ВМ). Однако если в нее вчитаться внимательно, становится очевидным, что ни о чем подобном речи не идет и материал написан для того, чтобы попытаться создать сенсацию из ничего.

«Иран и Китай входят в группу стран, которые, как известно, используют российские системы противовоздушной обороны С-400, сценарий, который, конечно, вызвал внимание и обеспокоенность США, особенно с учетом возможности их модернизации», - заявил Осборн.

Хотя ООН отменила эмбарго на поставки оружия Ирану в конце прошлого года и де-факто развязала Тегерану руки для покупки российского и китайского оружия, пока нет официальной информации о том, что иранцы будут «эксплуатировать или приобретать» С-400», - сказано в этой цитате.

Впрочем, даже ее перепроверить трудно, поскольку ресурс не потрудился для убедительности оставить прямую ссылку на статью.

В развитие темы авторы портала предположили, что комплексы С-400 могли поставляться Ирану как из России, так и через Китай.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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