Армия США в целях демонстрации поддержки Украины закупит у нее большегрузы на 52 миллиона долларов

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Армия США в целях демонстрации поддержки Украины закупит у нее большегрузы на 52 миллиона долларов
В Мире

Армия США заключила с компанией US21 трехлетний контракт на поставку коммерческих большегрузных автомобилей из Украины, сообщает Defense Blog.

Его стоимость превышает 52 миллиона долларов. Согласно контракту, она будет поставлять американской армии сверхмощные транспортные средства. Речь идет не только о большегрузах и бортовых грузовиках, но также о водовозах и бензовозах.

Все автомобили будут производиться на украинском АвтоКрАЗе. Они могут быть поставлены как непосредственно самой американской армии, так и союзникам США, а также миротворческим миссиям ООН.

«Я очень горжусь нашей командой и нашими партнерами, которые усердно работали над этим проектом. Мы с нетерпением ждем начала реализации еще одной успешной программы для правительства США», - поведал в беседе с журналистами вице-президент и главный операционный директор US21.

US21 - ведущий поставщик интегрированных продуктов, услуг и логистики для Министерства обороны США, агентств национальных национальной безопасности, федеральных гражданских учреждений, основных подрядчиков и не коммерческих организаций во всем мире.

Заметим, что ряд экспертов покупку командованием армии США большегрузных автомобилей КрАЗ расценивают как демонстрацию поддержки Украине в условиях вооруженного конфликта в Донбассе с силами, «поддерживаемыми Россией».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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