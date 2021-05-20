В США считают, что Россия уже не сможет завоевать Прибалтику за 60 часов

В одном из предыдущих отчетов RAND Corporation, где описывался так называемый балтийский сценарий, аналитики указывали на уязвимость сил Альянса на Балтике. Их расчеты показывали, что Москве будет достаточно 60 часов для того, чтобы «продемонстрировать неспособность НАТО защитить своих наиболее уязвимых членов и разделить альянс». Однако сейчас этот вывод не актуален и правде не соответствует, считают американские аналитики. Информинг.Ру рассказывает об их новых аргументах.

Речь, в первую очередь, о росте ракетной артиллерии в Европе. А именно об активации американской армией в 2018 году 41-ой бригады полевой артиллерии в Германии, а также недавнем приобретением Румынией и Польшей американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые будут поставлены в 2022 году.

«Это, вне всякого сомнения, меняет расчеты поля боя между Россией и НАТО. В свою очередь, включение этих ракетно-артиллерийских подразделений в планы действий на случай непредвиденных обстоятельств в странах Балтии увеличивает военную мобильность в регионе, улучшает способность альянса укреплять страны Балтии по воздуху и укрепляет позицию НАТО по сдерживанию», - рассуждают аналитики warontherocks.com.

США, модернизируя свои ракетные системы, полагаются на артиллерию дальнего действия.

В Германии по состоянию на 2020 год были 32 пусковые артиллерийские установки США, Румынией заключен контракт на поставку 54 пусковых установок.

В феврале 2019 года Польша заключила сделку на закупку 20 пусковых установок, добавив 74 пусковых установки в Европу между двумя странами. В результате чего общее количество установок превысило 100.

Подчеркивается, что все, за исключением 16, легкие и аэромобильные. Эта огневая мощь сопоставима с тремя отдельными бригадами полевой артиллерии, отмечают аналитики.

«Следовательно, Россия может больше не пользоваться «подавляющим преимуществом в тактических и оперативных огнях», которое RAND обнаружила в 2016 году», - делает выводы на страницах warontherocks.com Бреннан Деверо, майор армии США.

Ракетно-артиллерийские системы жизненно важны для обороны прибалтийских стран. А их мобильность, полагают аналитики, поможет НАТО в кратчайшие сроки развернуть высокоточные средства дальнего действия в театре военных действий для того, чтобы предотвратить процесс «быстрого проникновения» России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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